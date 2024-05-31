Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Королівства Швеція Ульф Крістерссон у Стокгольмі підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

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Швеція надасть Україні допомогу на суму 75 млн шведських крон

Як зазначили в ОП, Швеція надасть нашій країні військову допомогу на 75 млрд шведських крон (близько 6,5 млрд євро), що приблизно становитиме 2,2 млрд євро на рік.

"Унікальною частиною угоди зі Швецією є надання спеціалізованих літаків ASC 890, а також перспектива передачі Україні літаків JAS 39 Gripen, включно з відповідним навчанням. Швеція також підтримуватиме розвиток сучасного оборонно-промислового потенціалу України та розвиватиме двосторонню співпрацю щодо локалізації, ремонту, технічного обслуговування та виробництва шведської оборонної продукції в нашій країні", – наголосили в Офісі Президента.

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Також Швеція надалі передаватиме Україні артилерійські системи Archer і бойові машини CV90, щодо яких партнери також опрацьовуватимуть можливості спільного виробництва.

"Унікальною частиною угоди зі Швецією є надання спеціалізованих літаків ASC 890, а також перспектива передачі Україні літаків JAS 39 Gripen, включно з відповідним навчанням", – пояснили в ОП.

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Як пояснили в ОП, в угоді є окремі пункти, що стосуються підтримки Української формули миру, санкцій, відшкодування збитків та притягнення Росії до відповідальності, а також допомоги Україні у відновленні, відбудові та захисті критичної інфраструктури.

Швеція може передати винищувачі Gripen Україні після F-16

Швеція, можливо, передаватиме Україні свої винищувачі Gripen після того, як до України потраплять літаки F-16.

Про це повідомив Укрінформ, цитуючи голову МЗС Швеції Тобіаса Більстрема.

"Ми не постачатимемо наразі шведські Gripen, оскільки меседж від коаліції F-16 такий: інтеграція одночасно двох типів літаків буде складною. Тому, можливо, Gripen, буде надано після F-16 і коаліція виконає свою роботу", – пояснив Більстрем.

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Також він зазначив, що шведський уряд запропонував Україні альтернативу: надати два літаки виявлення та спостереження, що є "важливим доповненням для коаліції F-16, оскільки це надає Україні можливості, яких їх бракує".

За словами Більстрема, Київ може застосувати зброю, яку їй передає Стокгольм, "без жодних обмежень", але з дотриманням норм міжнародного гуманітарного права.

"Українці самі визначають, як себе захищати. Росія порушила міжнародне право, напавши на Україну, тому вони мають право на самозахист", – повідомив Більстрем.

Україні необхідні винищувачі Gripen

Український посол у Стокгольмі Андрій Плахотнюк заявив, що Україна все ще хоче отримати ці бойові літаки навіть після заяви очільника Міноборони Швеції про призупинення постачання винищувачів.

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Про це повідомляв Плахотнюк в інтерв'ю шведській інформагенції TT.

За його словами, меседж президента Володимира Зеленського під час його візиту до Швеції в серпні минулого року залишається твердим і сьогодні. Україні потрібен Gripen, боєприпаси, системи протиповітряної оборони, – все, щоб захистити життя українців.