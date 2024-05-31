Зеленський провів зустрічі з Прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, Президентом Фінляндії Александром Стуббом, Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, Прем’єр-міністром Ісландії Бʼярні Бенедіктссоном та поспілкується як у межах саміту, так і у двосторонніх форматах.

"Сьогоднішній день зміцнить Україну завдяки підтримці наших принципових та послідовних союзників і завдяки новим безпековим угодам", – зазначив Зеленський у соцмережі Х (колишній Twitter).

Сьогодні Президент України Володимир Зеленський прибув до Швеції на саміт Україна – Північна Європа для, зокрема, підписання двосторонніх безпекових угод між країнами.

Сьогоднішній день зміцнить Україну завдяки підтримці наших принципових та послідовних союзників і завдяки новим безпековим угодам. Сьогодні я в Стокгольмі на третьому саміті Україна – Північна Європа. Наші ключові пріоритети: ППО для України – маємо забезпечити більше систем,…

Обмежений дозвіл США на удари американською зброєю по території РФ – крок уперед

Про це він сказав на спільній пресконференції учасників третього саміту Україна – Північна Європа.

Більше по темі Допомога від Іспанії, російські КАБи та Саміт миру: головні заяви Зеленського Kyiv Post зібрав головні тези з заяв Президента України під час візиту до Мадриду для підписання двосторонньої безпекової угоди з Іспанією.

"У нас був меседж від американської сторони. Рано- вранці сьогодні я отримав це повідомлення від моїх військових. Я не можу розказати вам деталі про це. Я хочу побачити, що відбудеться на практиці. Але те, що в будь-якому випадку це є кроком уперед до цієї цілі, яку ми обговорювали раніше, щоби уможливити для нас захист наших людей, захист людей, які живуть у населених пунктах, біля кордону. І станом на сьогодні це все", – пояснив Зеленський.

Advertisement

Фото: Офіс Президента

Росія шантажує деяких лідерів країн

Під час перебування на саміті Зеленський заявив, що Росія шантажує деяких лідерів країн та намагається заблокувати участь деяких держав у Саміті миру.

"Наша дипломатія повинна бути такою ж ефективною, як наше озброєння. Найбільш важливою річчю саме зараз є Саміт миру. Він повинен стати справді глобальним, глобальним самітом. У цей момент ми вже маємо близько сотні держав та міжнародних організацій, які візьмуть участь у Саміті, але Росія шантажує деяких лідерів і намагається заблокувати участь деяких країн", – сказав Зеленський.

Advertisement

За словами Президента, Україна також ще не має підтверджень від деяких наших партнерів, і сьогодні ми обговорювали, яким чином ми можемо посилити наші мирні зусилля разом.

Росія готується здійснити агресивні провокації у Балтійському регіоні

Також під час спільної конференції Президент України зазначив, що Росія демонструє, що може бути готова вчинити агресивні провокації у Балтійському регіоні.

"Путін має спроможності поширювати війну. Ситуація далеко не така хороша, як він намагається її описати, але він все ще може поширювати терор проти наших міст та селищ, намагаючись розширити зону бойових дій, і готує більше військових сил поруч з нашими кордонами. Росія також сигналізує, що вона може бути готова вчинити агресивні провокації, зокрема, проти кордонів у Балтійському регіоні", – пояснив Зеленський.

Advertisement

Він наголосив, що ключем до позитивних змін для України на фронті та на війні загалом є протиповітряна оборона.

"Росія не має жодної більшої фундаментальної переваги, окрім КАБІв, ракет та бойової авіації. Ми повинні зробити все, щоб знищити російську військову авіацію, так само, як ми вже знищуємо російські бойові кораблі в Чорному морі. Для цього ми потребуємо систем ППО "Patriot". І сьогодні ми говорили про те, яким чином прискорити доставку систем "Patriot" в Україну. І я дякую всім моїм колегам за розуміння", – додав Президент України.

Фото: Офіс Президента

Advertisement

Безпекові Угоди України зі Швецією, Ісландією та Норвегією

Під час саміту Україна – Північна Європа Зеленський також підписав безпекові двосторонні угоди про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Унікальною частиною угоди зі Швецією є надання спеціалізованих літаків ASC 890, а також перспектива передачі Україні літаків JAS 39 Gripen, включно з відповідним навчанням.

Унікальність угоди з Ісландією полягає в тому, що вона зобов’язується продовжувати транспортувати в Україну військові вантажі й обладнання від союзників по НАТО зафрахтованими вантажними літаками. Крім того, Ісландія приділятиме особливу увагу підтримці й спорядженню українських жінок у Збройних Силах України.

Advertisement

А Норвегія своєю чергою в угоді зобов'язалася розвивати спроможності у сфері сучасних бойових літаків і вже фіксує чітку готовність передати винищувачі F-16, окрім цього зробити вагомий внесок у розвиток морських спроможностей у Чорному й Азовському морях, продовжити надавати системи NASAMS і обладнання до них, а також навчати фахівців.

Ці безпекові угоди з трьома країнами передбачають сумарне виділення допомоги Україні на суму близько 35.7 млн євро.