За два роки повномасштабного вторнення Росія безпідставно ув'язнила 218 осіб, 16 з яких – журналісти.

Про це повідомляє представництво Президента в АРК Фейсбук.

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Росія незаконно ув'язнила майже 20 журналістів

"Станом на 4 червня 2024 року РФ незаконно ув’язнила 218 осіб [на території Криму – ред.], не менше 16 з яких – журналісти, громадянські журналісти і блогери", – нагадали в представництві.

Також представництво надало список імен незаконно ув'язнених медійників: Ірина Данилович, Осман Аріфмеметов, Олексій Бессарабов, Тимур Ібрагімов, Ремзі Бекіров, Вілен Темер’янов, Марлен (Сулейман) Асанов, Наріман Джелял, Рустем Шейхалієв, Сервер Мустафаєв, Владислав Єсипенко, Амет Сулейманов, Асан Ахтемов, Руслан Сулейманов, Сейран Салієв та Дмитро Штибліков.

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"Після повномасштабного вторгнення 2022 року отримання об’єктивної інформації з окупованого Криму стало ще складнішим, а змінами у законодавстві РФ значно спростила для себе утиски медіа та полегшила формування списків так званих “екстремістів”, незаконно поширивши це на тимчасово окуповані території. Така практика розповсюджується і на звичайних українських громадян за публікацію в соціальних мережах інформації або позиції, невигідної для окупантів", – наголосили в повідомленні.

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Спротив окупаційній владі з боку цивільних у Криму

Нагадаємо, що в 2023 році прес-служба Головного управління розвідки Міноборони повідомляла про зростання спротиву російській окупаційній владі з боку цивільного населення.

Як зазначалося, організаторами та виконавцями більшості з них є саме цивільні громадяни, які підтримують Україну.

Низка громадян, які відмовились отримувати російське громадянство, після проведених арештів вважаються "зниклими безвісти", а велика частина затриманих та заарештованих – представники кримськотатарського народу, наприклад заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял, журналіст та учасник громадського об’єднання "Кримська солідарність" Тимур Ібрагімов та громадський діяч Рустем Сеітмеметов.