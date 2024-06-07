Президент України Володимир Зеленський виступив перед депутатами у Національній асамблеї (парламенті) Франції, передає кореспондент Укрінформу.

Російський режим не визнає меж - Зеленський

«Саме з перемог вільних народів 80 років тому народилась Європа – наша Європа, такий континент, який здатен бути джерелом надії», – сказав Президент, згадавши про річницю висадки союзних військ у Нормандії.

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«Саме виграні битви повернули Європу людству. Без цих виграних битв не було б нічого, ні нас з вами, ані самої вільної Європи як концепту», – додав він.

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За його словами, під час церемонії в Нормандії у нього було два відчуття: «радості, що ту перемогу було здобуто, і відчуття обов’язку – ще цю перемогу здобути. Ми живемо в такий час, коли Європа перестала бути континентом миру, і в час, коли нацизм знову повертається, на жаль».

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«Коли Європу знову намагаються перекроїти і розказують, що ті чи інші народи не заслуговують на самостійне існування. Все це спрямоване на Україну. Але так, що вже видно, як це може піти більше», – пояснив Президент.

Він зауважив, що російський режим не визнає меж. Йому не достатньо навіть Європи. Він вже зруйнував Сирію і прямує далі, наприклад в Сахель, та вже захоплює Африку.

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«Саме в Україні ключ до безпеки всієї Європи... Зараз битва триває в Україні, але вона має таке ж екзистенційне значення для Європи», – зазначив український лідер.

Він висловив сподівання, що Європа не «докотиться до того, що без висадки союзників з-за океану не можливо буде здобути перемогу. Таку перемогу, щоб вона відповідала інтересам всієї Європи»

Президент подякував Франції та французам за всю надану допомогу, а також за укладену безпекову угоду. Депутати привітали промову кількахвилинними оплесками.

Президент України прибув до Франції

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Франції для участі в урочистостях з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії.

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“Нормандія. Попереду – важливі заходи та зустрічі для зміцнення нашої держави й посилення єдності всіх, хто поважає людські цінності та життя”, – зазначав Президент.

Він додав, що також попереду “особлива подія, узяти участь у якій для нас дуже почесно: відзначення 80-річчя висадки союзників у Нормандії”.

“Цей захід і сьогоднішній день нагадує про сміливість і рішучість, проявлені заради свободи та демократії. Союзники захищали свободу Європи тоді, українці захищають свободу Європи зараз. Єдність перемогла тоді, справжня єдність здатна перемогти й зараз”, – наголосив Зеленський.