Партія чинного прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо програла на виборах до Європарламенту опозиційній партії "Прогресивна Словаччина".
Про це повідомляє The Slovak Spectator.
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Партія Роберта Фіцо програла на виборах до Європарламенту
"Прогресивна Словаччина (PS), провідна проєвропейська опозиційна сила на чолі з колишнім заступником голови Європейського парламенту Міхалом Шимечкою, здобула другу перемогу на виборах до Європарламенту в Словаччині", – зазначається повідомленні.
За даними виборчої комісії Словаччини, опозиційна PS набрала 27,81% голосів і перемогла. Натомість партія Фіцо Smer-SD посіла друге місце з 24,76% голосів.
У новому Європарламенті PS матиме шість євродепутатів, а Smer - п'ять.
У Словаччині розповіли про стан прем'єра Фіцо
Життю прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо після спроби замаху на нього нічого не загрожує.
Про це заявляв його заступник Роберт Каліняк.
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Як зазначалося, Фіцо все ще "надто важкий", щоб говорити про переведення його до лікарні в столиці Словаччини.
Детальніше про напад на Роберта Фіцо дізнавайтеся в матеріалі Kyiv Post тут.