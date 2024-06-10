Партія чинного прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо програла на виборах до Європарламенту опозиційній партії "Прогресивна Словаччина".

Про це повідомляє The Slovak Spectator.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Партія Роберта Фіцо програла на виборах до Європарламенту

"Прогресивна Словаччина (PS), провідна проєвропейська опозиційна сила на чолі з колишнім заступником голови Європейського парламенту Міхалом Шимечкою, здобула другу перемогу на виборах до Європарламенту в Словаччині", – зазначається повідомленні.

Advertisement

За даними виборчої комісії Словаччини, опозиційна PS набрала 27,81% голосів і перемогла. Натомість партія Фіцо Smer-SD посіла друге місце з 24,76% голосів.

У новому Європарламенті PS матиме шість євродепутатів, а Smer - п'ять.

У Словаччині розповіли про стан прем'єра Фіцо

Життю прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо після спроби замаху на нього нічого не загрожує.

Про це заявляв його заступник Роберт Каліняк.

Більше по темі Майже 60% працездатних українських біженців отримали в Естонії роботу Українці активніше виходять на ринок праці завдяки тому, що вже влаштовують побут і мають плани на майбутнє в цій країні.

Як зазначалося, Фіцо все ще "надто важкий", щоб говорити про переведення його до лікарні в столиці Словаччини.

Детальніше про напад на Роберта Фіцо дізнавайтеся в матеріалі Kyiv Post тут.