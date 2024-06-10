Партія чинного прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо програла на виборах до Європарламенту опозиційній партії "Прогресивна Словаччина".

Про це повідомляє The Slovak Spectator.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Партія Роберта Фіцо програла на виборах до Європарламенту

"Прогресивна Словаччина (PS), провідна проєвропейська опозиційна сила на чолі з колишнім заступником голови Європейського парламенту Міхалом Шимечкою, здобула другу перемогу на виборах до Європарламенту в Словаччині", – зазначається повідомленні.

Advertisement

 За даними виборчої комісії Словаччини, опозиційна PS набрала 27,81% голосів і перемогла. Натомість партія Фіцо Smer-SD посіла друге місце з 24,76% голосів.

У новому Європарламенті PS матиме шість євродепутатів, а Smer - п'ять.

У Словаччині розповіли про стан прем'єра Фіцо

Життю прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо після спроби замаху на нього нічого не загрожує. 

Про це заявляв його заступник Роберт Каліняк

Майже 60% працездатних українських біженців отримали в Естонії роботу
Більше по темі

Майже 60% працездатних українських біженців отримали в Естонії роботу

Українці активніше виходять на ринок праці завдяки тому, що вже влаштовують побут і мають плани на майбутнє в цій країні.

Як зазначалося, Фіцо все ще "надто важкий", щоб говорити про переведення його до лікарні в столиці Словаччини. 

Детальніше про напад на Роберта Фіцо дізнавайтеся в матеріалі Kyiv Post тут.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
У Німеччині затримали трьох осіб у справі про шпіонаж проти України Європейський Союз
У Німеччині затримали трьох осіб у справі про шпіонаж проти України
За матеріалами Укрінформ
5г тому
Україна консультується з ЄС щодо чоловіків, які виїхали за кордон нелегально Мобілізація
Україна консультується з ЄС щодо чоловіків, які виїхали за кордон нелегально
Київ Пост
8г тому
Майже 60% працездатних українських біженців отримали в Естонії роботу Європа
Майже 60% працездатних українських біженців отримали в Естонії роботу
Київ Пост
9г тому
Уряд Румунії передасть Україні систему Patriot Європа
Уряд Румунії передасть Україні систему Patriot
Київ Пост
1д тому
Спонсорований контент
" Попередній Президент Франції розпустив парламент та оголосив дострокові вибори
Далі » Партія Орбана показала свій найгірший результат на виборах до Європарламенту