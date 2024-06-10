Партія угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана "Фідес" досягла найгіршого результату в історії виборів до Європарламенту.
Про це повідомляє угорське незалежне видання Telex.
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Партія Орбана показала найгірший результат
Альянс Фідес–KDNP отримав підтримку 44,52% виборців і претендує на 11 мандатів у Європарламенті, що менше, ніж прогнозували опитування, а нещодавно створена опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра має підтримку 29,74%.
"Фідес" лише одного разу набрала менше 50% на виборах до ЄП – у 2004 році вона здобула 47,4% як опозиційна партія.
У порівнянні з виборами 2019 року політсила Орбана втратила майже 8 процентних пунктів і 2 мандати.
"Угорці підтвердили промирну політику уряду та уповноважили нас утримати Угорщину від війни", – зазначив Орбан у промові перед оприлюдненням остаточних результатів.
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За його словами, угорський народ чітко дав зрозуміти: ті, хто виступає проти своєї батьківщини в Брюсселі, будуть покарані.
Водночас Петер Мадяр заявив, що результат цих виборів є "початком кінця" для Віктора Орбана, і що вони стануть "Ватерлоо для його фабрики влади".
Угорщині нададуть менш значущу посаду в наступному складі Єврокомісії
Нагадаємо, що національні уряди не хочуть, щоб чинним єврокомісаром був будь-який угорець.
Про це писали в Politico.
Як зазначали джерела видання, Угорщині не дозволилять "контролювати будь-яку потужну посаду". Європейська комісія заявила, що уряди та наступний обраний президент Комісії повинні обрати наступних членів комісії, і це не буде "випереджати їхні рішення".
"Орбан робив спроби заблокувати допомогу Україні та погрожував її переговорам про вступ в останні місяці. У липні угорці також переберуть на себе піврічне ротаційне головування в Раді Європейського Союзу, що дасть їм повноваження визначати порядок денний", – додали в Politico.