Адміністрація Байдена дозволить українській військовій частині "Азов" використовувати американську зброю.

Про це повідомляє The Wаshington Post.

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США дозволять передачу зброї "Азову"

"Тепер ця бригада – колишнє добровольче ополчення, яке увійшло до складу Національної гвардії України в 2015 році, матиме доступ до такої ж військової допомоги США, як і будь-який інший підрозділ. Зміна політики стала очевидна, бо Київ розпочинає літній сезон бойових дій і стикається з російською армією, яка посилила свій тиск на об’єкти на сході України та енергетичну інфраструктуру країни", – зазначили у WP.

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Як повідомляється, українська 12-та бригада спеціального призначення "Азов" пройшла "перевірку Ліхі", яку проводив Держдепартамент США. 

"Закон Ліхі", названий на честь колишнього сенатора Патріка Дж. Ліхі, забороняє достовірну передачу військової допомоги США іноземним підрозділам.

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Як наголосили в Державному департаменті США, правопорушень у діяльності "Азова" не виявили.

"Представник Державного департаменту відмовився повідомити, коли було знято заборону та чи потрапила вже американська зброя до персоналу Азову", – додали у WP.

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Україна не може бити зброєю США по Москві або Кремлю

Нагадаємо, що 6 червня Президент США Джо Байден заявив, що Штати не дозволяють Україні завдавати ударів по Москві та Кремлю американською зброєю.

Про це він сказав у інтерв'ю ABC під час церемонії у Франції, присвяченій 80-й річниці висадки союзників у Нормандії.

Як зазначалося, удари не мають завдаватися по столиці Росії або резиденції уряду РФ.

"Вони дозволені для використання поблизу кордону, коли вони використовуються по інший бік кордону для атаки конкретних цілей в Україні. Ми не дозволяємо завдавати ударів на 200 миль (322 км) углиб Росії і не дозволяємо завдавати ударів по Москві, по Кремлю", – наголосив Байден.

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