Сили протиповітряної оборони 8 липня знищили 30 із 38 російських ракет, випущених по Україні під час ранкової атаки.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

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Якими ракетами Росія атакувала Україну 8 липня

Армія РФ завдала комбінованого ракетного удару по Україні із використанням ракет повітряного, морського та наземного базування.

Всього, за попередніми даними, російська злочинна армія випустила 38 ракет різних типів:

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1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»

4 балістичні ракети «Іскандер-М»

1 крилату ракету 3М22 «Циркон»

13 крилатих ракет Х-101

14 крилатих ракет «Калібр»

2 крилаті ракети Х-22

3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Які російські ракети знищила українська ППО

Протиповітряній обороні вдалось знищити 30 ворожих ракет:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»

3 балістичні ракети «Іскандер-М»

11 крилатих ракет Х-101

12 крилатих ракет «Калібр»

3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Масована російська атака по Україні – що відомо

8 липня під час масованої ракетної атаки обстріляла міста Кривий Ріг, Покровськ, Дніпро та Київ.

Через масований удар по столиці відомо про пошкодження дитячої лікарні "Охматдит", падіння уламків у Солом’янському, Дніпровському та Голосіївському районах.

Від масованого російського обстрілу в Україні 8 липня загинула 31 людина, повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

Більше по темі Війська агресора вдарили по Нікопольщині: є поранені Внаслідок обстрілів Нікополя та Покровської громади постраждало троє людей.

Зокрема, 11 - на Дніпропетровщині, 20 - у Києві. Поранено 125 осіб.

Унаслідок обстрілів пошкоджено понад 50 цивільних об'єктів, серед них - житлові будинки, бізнес-центр та два медзаклади.

Аварійно-рятувальні роботи на місцях найбільших ударів тривають. Працюють рятувальники, поліцейські, комунальники.

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Міністр оборони Рустем Умєров після масованого обстрілу заявив, що Україна потребує швидких рішень союзників щодо надання озброєння та систем ППО для захисту цивільного населення.

Україна ініціює надзвичайне скликання Радбезу ООН після сьогоднішнього обстрілу, зокрема внаслідок удару по дитячій лікарні "Охматдит", повідомив Президент України Володимир Зеленський під час спільної з Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском пресконференції у Варшаві.