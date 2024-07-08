Київ ініціює надзвичайне скликання Радбезу ООН після сьогоднішнього обстрілу, зокрема внаслідок удару по дитячій лікарні "Охматдит".

Про це повідомляє Укрінформ, цитуючи Президента України Володимира Зеленського під час спільної з Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском пресконференції у Варшаві.

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Україна скликатиме надзвичайне засідання Ради Безпеки ООН

"Україна ініціює скликання надзвичайного засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з російським ударом по цивільній інфраструктурі, включно з дитячою лікарнею", – пояснив Зеленський.

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Він запевнив, що "ми відновимо усе, що зруйнували сьогодні російські терористи, і, безперечно, відповімо цим нелюдам з Росії".

"Ми маємо всі працювати над тим, щоб притягти до відповідальності Росію за терор і Путіна - за накази завдавати ударів", – зауважив Президент України.

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За його словами, на всі мирні ініціативи Росія відповідає ударами по будинках та лікарнях.

"Саме тому ми можемо лише примусити Росію до миру. Лише разом ми можемо це зробити", – додав Зеленський.

У МЗС нагадали що Росія атакувала Україну під час головування в Радбезі ООН

"Цинічно і несправедливо. Насправді єдине, що робить Росія щодо світової безпеки, – це її дестабілізація та руйнування", – заявило МЗС у соцмережі Х (колишній Twitter).