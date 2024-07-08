Київ ініціює надзвичайне скликання Радбезу ООН після сьогоднішнього обстрілу, зокрема внаслідок удару по дитячій лікарні "Охматдит".

Про це повідомляє Укрінформ, цитуючи Президента України Володимира Зеленського під час спільної з Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском пресконференції у Варшаві.

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Україна скликатиме надзвичайне засідання Ради Безпеки ООН

"Україна ініціює скликання надзвичайного засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з російським ударом по цивільній інфраструктурі, включно з дитячою лікарнею", – пояснив Зеленський.

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Він запевнив, що "ми відновимо усе, що зруйнували сьогодні російські терористи, і, безперечно, відповімо цим нелюдам з Росії".

"Ми маємо всі працювати над тим, щоб притягти до відповідальності Росію за терор і Путіна - за накази завдавати ударів", – зауважив Президент України.

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Країна також планує модернізувати 82 винищувачі F-16 з Block 30 до Block-70 і придбати у Франції 24 винищувачі четвертого покоління Rafale.

За його словами, на всі мирні ініціативи Росія відповідає ударами по будинках та лікарнях.

"Саме тому ми можемо лише примусити Росію до миру. Лише разом ми можемо це зробити", – додав Зеленський.

У МЗС нагадали що Росія атакувала Україну під час головування в Радбезі ООН

"Цинічно і несправедливо. Насправді єдине, що робить Росія щодо світової безпеки, – це її дестабілізація та руйнування", – заявило МЗС у соцмережі Х (колишній Twitter).

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Обстріл України 8 липня – що відомо

Вранці 8 липня Росія завдала удару по Кривому Рогу, Покровську, Дніпру та Києву. Внаслідок масованого удар по столиці відомо про пошкодження дитячої лікарні "Охматдит", а також падіння уламків у Солом’янському, Дніпровському та Голосіївському районах.

Надійшли повідомлення про щонайменше 17 загиблих та понад 30 поранених внаслідок атаки на Київ.

У Кривому Розі 42 поранених, з них дев'ятеро – у тяжкому стані. Відомо про 10 загиблих – 6 жінок, 4 чоловіків.

У Дніпрі внаслідок ранкової ракетної атаки є загиблий та шість постраждалих, один із яких у важкому стані. Пошкоджені також багатоповерхівка, підприємство та СТО.

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Покровськ також постраждав від обстрілу, там загинули троє людей. Надійшло повідомлення про влучання у підприємство – саме на його території загинули троє чоловіків.

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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