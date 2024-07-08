Київ ініціює надзвичайне скликання Радбезу ООН після сьогоднішнього обстрілу, зокрема внаслідок удару по дитячій лікарні "Охматдит".
Про це повідомляє Укрінформ, цитуючи Президента України Володимира Зеленського під час спільної з Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском пресконференції у Варшаві.
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Україна скликатиме надзвичайне засідання Ради Безпеки ООН
"Україна ініціює скликання надзвичайного засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з російським ударом по цивільній інфраструктурі, включно з дитячою лікарнею", – пояснив Зеленський.
Він запевнив, що "ми відновимо усе, що зруйнували сьогодні російські терористи, і, безперечно, відповімо цим нелюдам з Росії".
"Ми маємо всі працювати над тим, щоб притягти до відповідальності Росію за терор і Путіна - за накази завдавати ударів", – зауважив Президент України.
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За його словами, на всі мирні ініціативи Росія відповідає ударами по будинках та лікарнях.
"Саме тому ми можемо лише примусити Росію до миру. Лише разом ми можемо це зробити", – додав Зеленський.
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"Цинічно і несправедливо. Насправді єдине, що робить Росія щодо світової безпеки, – це її дестабілізація та руйнування", – заявило МЗС у соцмережі Х (колишній Twitter).
Reminder amid Russia’s massive missile attack on Ukraine.— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) July 8, 2024
Russia is chairing the @UN Security Council right now.
Обстріл України 8 липня – що відомо
Вранці 8 липня Росія завдала удару по Кривому Рогу, Покровську, Дніпру та Києву. Внаслідок масованого удар по столиці відомо про пошкодження дитячої лікарні "Охматдит", а також падіння уламків у Солом’янському, Дніпровському та Голосіївському районах.
Надійшли повідомлення про щонайменше 17 загиблих та понад 30 поранених внаслідок атаки на Київ.
У Кривому Розі 42 поранених, з них дев'ятеро – у тяжкому стані. Відомо про 10 загиблих – 6 жінок, 4 чоловіків.
У Дніпрі внаслідок ранкової ракетної атаки є загиблий та шість постраждалих, один із яких у важкому стані. Пошкоджені також багатоповерхівка, підприємство та СТО.
Покровськ також постраждав від обстрілу, там загинули троє людей. Надійшло повідомлення про влучання у підприємство – саме на його території загинули троє чоловіків.