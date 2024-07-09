Чорногорський уряд запровадив обмеження щодо російських пропагандистських медіа Sputnik і RT, повідомив "Балканський оглядач" із посиланням на місцеві ЗМІ.
Чорногорія обмежила доступ до Sputnik і RT
"Рішення передбачає заборону на трансляцію будь-якого контенту юридичних осіб або органів, проти яких діють обмежувальні заходи Європейського Союзу", – йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що рішення забороняє передачу або розповсюдження за допомогою будь-яких засобів і призупиняє дії всіх ліцензій на мовлення, а також зобов’язання щодо трансляції та розповсюдження для підсанкційних юридичних осіб, організацій чи органів.
Окрім того, Чорногорія заборонила рекламу продуктів чи послуг будь-якого змісту, виробленого чи трансльованого підсанкційними юрособами, суб’єктами чи органами.
Обмеження запровадили проти таких пропагандистських медіа:
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- Sputnik;
- RT Balkan;
- RT – Russia Today англійською (Великобританія, Німеччина, Франція та Іспанія);
- Росія РТР/РТР Планета;
- Росія 24/Russia 24;
- TV Центр International;
- НТВ/НТВ Світ;
- Россия 1;
- РЕН ТВ;
- Первый канал;
- RT – Arabic;
- Sputnik Arabic;
- Oriental Review;
- Царьград;
- New Eastern Outlook;
- Катехон.
Україна та Чорногорія погодили "транспортний безвіз"
З 1 червня запрацював "транспортний безвіз" між Україною та Чорногорією.
Окрім вантажних перевезень, команда Мінвідновлення України працює над розвитком регулярного та нерегулярного автобусного сполучення між державами. Очікують також відкриття першого регулярного маршруту з Києва до Будви.
Водночас сторони погодили можливість самостійного обслуговування маршруту українською стороною в разі, якщо чорногорський перевізник відмовляється виконувати маршрут.