Чорногорський уряд запровадив обмеження щодо російських пропагандистських медіа Sputnik і RT, повідомив "Балканський оглядач" із посиланням на місцеві ЗМІ.

Чорногорія обмежила доступ до Sputnik і RT

"Рішення передбачає заборону на трансляцію будь-якого контенту юридичних осіб або органів, проти яких діють обмежувальні заходи Європейського Союзу", – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що рішення забороняє передачу або розповсюдження за допомогою будь-яких засобів і призупиняє дії всіх ліцензій на мовлення, а також зобов’язання щодо трансляції та розповсюдження для підсанкційних юридичних осіб, організацій чи органів.

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Окрім того, Чорногорія заборонила рекламу продуктів чи послуг будь-якого змісту, виробленого чи трансльованого підсанкційними юрособами, суб’єктами чи органами.

Обмеження запровадили проти таких пропагандистських медіа:

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  • Sputnik;
  • RT Balkan;
  • RT – Russia Today англійською (Великобританія, Німеччина, Франція та Іспанія);
  • Росія РТР/РТР Планета;
  • Росія 24/Russia 24;
  • TV Центр International;
  • НТВ/НТВ Світ;
  • Россия 1;
  • РЕН ТВ;
  • Первый канал;
  • RT – Arabic;
  • Sputnik Arabic;
  • Oriental Review;
  • Царьград;
  • New Eastern Outlook;
  • Катехон.

Україна та Чорногорія погодили "транспортний безвіз"

З 1 червня запрацював "транспортний безвіз" між Україною та Чорногорією.

Окрім вантажних перевезень, команда Мінвідновлення України працює над розвитком регулярного та нерегулярного автобусного сполучення між державами. Очікують також відкриття першого регулярного маршруту з Києва до Будви.

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Водночас сторони погодили можливість самостійного обслуговування маршруту українською стороною в разі, якщо чорногорський перевізник відмовляється виконувати маршрут.

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