Чорногорський уряд запровадив обмеження щодо російських пропагандистських медіа Sputnik і RT, повідомив "Балканський оглядач" із посиланням на місцеві ЗМІ.

Чорногорія обмежила доступ до Sputnik і RT

"Рішення передбачає заборону на трансляцію будь-якого контенту юридичних осіб або органів, проти яких діють обмежувальні заходи Європейського Союзу", – йдеться в повідомленні.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Зазначається, що рішення забороняє передачу або розповсюдження за допомогою будь-яких засобів і призупиняє дії всіх ліцензій на мовлення, а також зобов’язання щодо трансляції та розповсюдження для підсанкційних юридичних осіб, організацій чи органів.

Advertisement

Окрім того, Чорногорія заборонила рекламу продуктів чи послуг будь-якого змісту, виробленого чи трансльованого підсанкційними юрособами, суб’єктами чи органами.

Обмеження запровадили проти таких пропагандистських медіа:

Більше по темі На завершення саміту НАТО у Вашингтоні ухвалили Ukrainian Compact Український договір доповнив Спільну декларацію G7, погоджену на попередньому саміті Альянсу у Вільнюсі.