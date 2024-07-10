Росія виробляє майже у 8 разів більше стратегічних ракет Х-101, ніж на початку повномасштабного вторгнення, повідомляють аналітики Financial Times. Х-101 - одна з найсучасніших російських крилатих ракет. Саме нею Москва завдала удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві в понеділок, 8 червня.

У 2021 році Росія виробила лише 56 ракет Х-101, а минулого року – 420, тобто майже у 8 разів більше.

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"Західні технології дозволяють їм будувати ці розумніші ракети, які дозволяють їхнім терористичним атакам проходити крізь нашу протиповітряну оборону", — сказала Олена Білоусова, керівниця дослідження санкцій Інституту KSE у Києві, яку цитує FT.

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У ракеті Х-101, запущеній у січні, було виявлено 16 елементів електроніки західного виробництва. Два з компонентів мали маркування швейцарськоїк омпанії STMicroelectronics, інші – американських виробників мікросхем, у тому числі Texas Instruments, Analog Devices і Intel.

Усі товари в основному призначені для цивільного використання і деякі досить старі. Аналіз Financial Times російських заявок показує, як російські компанії в 2023 році змогли отримати запчастини, ідентичні тим, що містилися в січневій Х-101 — вони просто купили їх на відкритому ринку та імпортували через Китай, пише FT.

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Згідно з аналізом Офісу Президента України, наданим FT, готова ракета Х-101 може містити понад 50 різних деталей іноземного виробництва.

Служба безпеки України (СБУ) встановила, що для удару по "Охматдиту" в Києві Москва застосувала стратегічну крилату ракету Х-101. На місці трагедії були знайдені відповідні докази.

Аналітики Bellingcat також дійшли висновку, що удар по лікарні у Києві було завдано російською ракетою Х-101.