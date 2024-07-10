Росія виробляє майже у 8 разів більше стратегічних ракет Х-101, ніж на початку повномасштабного вторгнення, повідомляють аналітики Financial Times. Х-101 - одна з найсучасніших російських крилатих ракет. Саме нею Москва завдала удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві в понеділок, 8 червня. 

У 2021 році Росія виробила лише 56 ракет Х-101, а минулого року – 420, тобто майже у 8 разів більше.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

"Західні технології дозволяють їм будувати ці розумніші ракети, які дозволяють їхнім терористичним атакам проходити крізь нашу протиповітряну оборону", — сказала Олена Білоусова, керівниця дослідження санкцій Інституту KSE у Києві, яку цитує FT.

Advertisement

У ракеті Х-101, запущеній у січні, було виявлено 16 елементів електроніки західного виробництва. Два з компонентів мали маркування швейцарськоїк омпанії STMicroelectronics, інші – американських виробників мікросхем, у тому числі Texas Instruments, Analog Devices і Intel.

Росія зобов’язала цивільні амбулаторії на ТОТ першочергово обслуговувати ЗС РФ
Більше по темі

Росія зобов’язала цивільні амбулаторії на ТОТ першочергово обслуговувати ЗС РФ

Так, ворожі сили розвантажують шпиталі й ховаються за спинами цивільних.

Усі товари в основному призначені для цивільного використання і деякі досить старі. Аналіз Financial Times російських заявок показує, як російські компанії в 2023 році змогли отримати запчастини, ідентичні тим, що містилися в січневій Х-101 — вони просто купили їх на відкритому ринку та імпортували через Китай, пише FT.

Advertisement

Згідно з аналізом Офісу Президента України, наданим FT, готова ракета Х-101 може містити понад 50 різних деталей іноземного виробництва.

Служба безпеки України (СБУ) встановила, що для удару по "Охматдиту" в Києві Москва застосувала стратегічну крилату ракету Х-101. На місці трагедії були знайдені відповідні докази.

Аналітики Bellingcat також дійшли висновку, що удар по лікарні у Києві було завдано російською ракетою Х-101.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Над Балтійським морем фінські та шведські пілоти перехопили російські винищувачі Росія
Над Балтійським морем фінські та шведські пілоти перехопили російські винищувачі
Київ Пост
6г тому
У Німеччині судили бізнесмена, який постачав Росії компоненти для дронів Росія
У Німеччині судили бізнесмена, який постачав Росії компоненти для дронів
Київ Пост
7г тому
Росія зобов’язала цивільні амбулаторії на ТОТ першочергово обслуговувати ЗС РФ Росія
Росія зобов’язала цивільні амбулаторії на ТОТ першочергово обслуговувати ЗС РФ
Київ Пост
12г тому
Китай і Росія почали навчання зі стрільбами в Південнокитайському морі Росія
Китай і Росія почали навчання зі стрільбами в Південнокитайському морі
Київ Пост
15г тому
Спонсорований контент
" Попередній Британія дозволила Україні бити ракетами Storm Shadow углиб території РФ
Далі » Нова Зеландія надасть Україні допомогу на майже $10 млн