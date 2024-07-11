Після участі в 75-му саміті НАТО прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запланував зустріч із колишнім президентом США Дональдом Трампом за кілька днів до національного з’їзду Республіканської партії в Мілуокі, пише Bloomberg.

Віктор Орбан зустрінеться з Дональдом Трампом після саміту НАТО

Зустріч двох політиків запланована на четвер, тобто менше ніж за тиждень після зустрічі Орбана з президентом Росії Владіміром Путіним у Москві.

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"Цей візит, ймовірно, посилить побоювання, що угорський лідер працює посередником між Путіним і Трампом", – зауважили в Bloomberg.

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Як зазначається, Орбан поїде до резиденції Трампа Мар-а-Лаго у Флориді після завершення саміту НАТО. Згідно з даними Bloomberg, Трамп, імовірний кандидат від Республіканської партії, не просив прем'єра Угорщини закладати основу для українсько-російської мирної угоди.

"Візит Орбана до Трампа слід розглядати скоріше як неформальну зустріч", – зазначив співрозмовник Bloomberg.

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Візити Орбана до президентів – що відомо

Нагадаємо, що угорський прем'єр і президент Китаю 8 липня обговорили війну Росії проти України. Орбан назвав КНР ключовою силою у створенні умов для миру в російсько-українській війні.

За словами прем'єра, саме це стало причиною його візиту до Пекіну всього за два місяці після офіційного візиту голови Китаю до Будапешта.

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2 липня Зеленський і Орбан провели переговори в Києві та підготували двосторонню угоду. Тоді Орбан зазначив, що Угорщина готова підтримати модернізацію української економіки і має намір допомогти Україні під час свого головування в Раді ЄС.

5 липня Орбан прибув до Москви, щоб зустрітися з президентом Росії Владіміром Путіним задля "мирної місії" за кілька днів до саміту НАТО. Один із дипломатів ЄС зазначив, що з такою зустріччю угорське головування закінчується, не встигнувши по-справжньому розпочатись.