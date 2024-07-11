У РФ частка збиткових вугільних підприємств перевищила 52%, а експорт вугілля скоротився на 12%, пише Радіо Свобода.

Понад 50% вугільних підприємств Росії стали збитковими

Згідно з даними Росстату, із січня по квітень цього року загальний прибуток російських вугільних компаній склав 162 млн доларів. Це в 15 разів менше, ніж за аналогічний період 2023 року. Тоді частка прибуткових підприємств у вугільній галузі становила 67%, а у 2022 році – 79%.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Падіння доходів спричинили мінімальні ціни на експорт вугілля. Водночас зростання залізничних тарифів і ставок на навантаження вугілля в портах призвело до скорочення експорту вугілля на 12% з січня 2024 року.

Advertisement

За підсумками 2024 року збитки російської вугільної галузі можуть сягнути 5,1 млрд доларів.

Доходи від експорту нафти в РФ впали до мінімуму за 4 місяці

У червні Росія заробила на експорті нафти 16,7 млрд доларів США, що на 1,2% менше, ніж у попередньому місяці, пише Bloomberg.

Причиною зниження доходів стало падіння експорту сирої нафти та нафтопродуктів у червні з 7,7 до 7,6 мільйона барелів на день. Хоча середня ціна на нафту в РФ у червні зросла до 70,39 доларів за барель, вищі ціни не компенсували зниження експорту.

"У червні податки на нафту принесли російському бюджету близько 6,7 млрд доларів, що майже на 50% більше, ніж рік тому, свідчать дані Мінфіну", – зауважили в Bloomberg.

Advertisement

У травні доходи РФ від нафти зросли на 50% – що відомо

Нагадаємо, що пов’язані з нафтою податки за той період зросли до 632,5 мільярда рублів.

У місячному вимірі надходження до бюджету від нафти та газу в травні фактично скоротилися більш ніж на 35%. Цього року бюджет Росії може отримати від промисловості 10,99 трильйона рублів, у порівнянні з попередньою оцінкою в 11,5 трильйона рублів, як показує проєкт поправок до державного бюджету.

Середня експортна ціна газу встановлена ​​на рівні 252,80 доларів за тисячу кубометрів, що на 6% нижче за поточну версію бюджетних прогнозів.