На потреби української армії в четвер надійшли патрони 5,56х45 мм, антидрони і розкладачки, повідомляє пресслужба Міністерства оборони Литви.

Україна отримала чергову допомогу від Литви - що відомо

У відповідь на запити України цьогоріч Литва вже поставила боєприпаси калібру 155 мм, бронемашини М577, бронемашини М113, протидронні системи, зимове спорядження і комплекти теплого одягу, боєприпаси до протитанкового гранатомету Carl Gustaf, системи дистанційного підриву RISE-1, генератори, легкий штурмовик L-39ZA "Albatros у розібраному вигляді та іншу допомогу.

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Таким чином, за цей рік Україна отримала від Литви підтримку приблизно на 115 млн євро, з початку війни - на близько 641 млн євро.

З Литви передали Україні черговий потужний автотрансформатор - подробиці

Потужний автотрансформатор, який буде встановлено на одному з енергетичних об’єктів, пошкодженому російськими обстрілами.

Це вже третій потужний трансформатор від литовських партнерів, який допоможе посилити стійкість енергосистеми. 

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Країна також планує модернізувати 82 винищувачі F-16 з Block 30 до Block-70 і придбати у Франції 24 винищувачі четвертого покоління Rafale.

Також нещодавно група українських енергетиків з компаній державного і приватного секторів відвідала Литву.

Під час візиту українські фахівці оглянули обладнання на литовських енергетичних об’єктах, яке готується до передачі і скоро надійде в Україну.

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Окрім потужного автотрансформатора, також очікується надходження з Литви високовольтних ізоляторів, клапанів, поворотних механізмів, насосів, генераторів, трансформаторів, сонячних панелей, інверторів та іншого необхідного устаткування.

Допомога Україні від Литви – що відомо

Загалом з березня 2022 року Україна отримала від Литви 77 вантажів енергетичного обладнання загальною вагою понад 1 433 тонни, серед якого, зокрема, два потужні трансформатори. 

Також Литва виділила близько 13 млн євро на проєкти, пов'язані з відновленням України та реабілітацією захисників.

Водночас на реалізацію проєкту "Реновація та відновлення школи Зелений Гай у Миколаєві" виділили 2,7 млн євро. Відновленнz проводитиме Центральне агентство управління проєктами протягом 18 місяців. Також на фінансування програми "Реабілітація та реінтеграція поранених і постраждалих від війни в Україні" витратять 10 млн євро.

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Литва надала 5 млн євро на реконструкцію зруйнованих шкіл і дитсадків, обладнання бомбосховищ і встановлення інших засобів захисту.

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