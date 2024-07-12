Міністр фінансів України Сергій Марченко та новопризначена канцлерка казначейства Великої Британії Рейчел Рівз обговорили головні питання співпраці між країнами. Зокрема, йшлося про потреби України на майбутні періоди.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

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Україна та Британія обговорили майбутню фінансову співпрацю - що відомо

“Ми вдячні уряду Великої Британії за лідерство у підтримці України. Ваші важливі та сміливі рішення, що були здійснені у перші місяці повномасштабного вторгнення РФ, стали позитивним прикладом для інших партнерів”, - зазначив Марченко.

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Він додав, що Велика Британія є одним із найбільших країн - донорів фінансової допомоги для України.

З 24 лютого 2022 року Україна отримала від Сполученого Королівства понад 2,5 млрд дол. США для потреб держбюджету.

Під час розмови Марченко наголосив на потребах у фінансуванні дефіциту держбюджету України у 2025 році. Продовження протистояння злочинним діям рф потребує від України фінансування сектору безпеки і оборони в обсязі більше 3 млрд дол. США на місяць.

Більше по темі Японія надасть Україні кредит на понад 3 млрд доларів від заморожених активів РФ На саміті G7 у червні країни-учасниці домовились надати 50 млрд доларів на підтримку України.

Всі внутрішні податкові надходження, збори та запозичення уряд України спрямовує на протистояння агресору.

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Канцлерка британського казначейства запевнила Україну в незмінній підтримці та готовності поглиблювати партнерство.

Допомога Україні від Великої Британії – що відомо

У червні британський уряд надав пакет фінансової допомоги у розмірі 309 млн доларів для задоволення нагальних гуманітарних, енергетичних та стабілізаційних потреб в Україні.

Про надання цієї допомоги оголосив прем'єр-міністр країни Ріші Сунак під час саміту G7 в Італії 13-15 червня.

Підтримка надсилається з метою закладання основи для довгострокового економічного та соціального відновлення й реконструкції.

Країна виділила майже 12,7 мільярдів фунтів стерлінгів на військову, гуманітарну та економічну підтримку України й часто була першою, хто надав життєво важливу зброю, наприклад крилаті ракети Storm Shadow та ескадрони танків Challenger 2.

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Також 4 червня Британія та Латвія оголосили про тендер для компаній на постачання FPV-дронів в Україну в межах Коаліції дронів. Він відкритий для виробників будь-якої країни, що входить до Контактної групи з питань оборони України.

Тендер має знайти постачальників, які зможуть виробляти дрони у великій кількості й за доступною ціною, використовуючи можливості західної промисловості.

Лондон відправив найбільший в історії пакет допомоги Україні. У цей пакет вартістю 500 мільйонів фунтів стерлінгів увійшли 4 мільйони боєприпасів, понад 1600 ракет, 400 транспортних засобів, зокрема 160 бронеавтомобілів Husky.