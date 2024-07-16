Український оборонно-промисловий комплекс почав активну інтеграцію до оборонних структур НАТО та США, повідомив міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.
Інтеграція ОПК України в оборонні структури США та НАТО подробиці
"Інтеграція нашої оборонки в структуру США і НАТО – процес непростий і повільний сам по собі. Але вже є перші результати, і чіткий маршрут попереду", – пояснив Камишін.
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Україна підписала угоду про виробництво боєприпасів згідно зі стандартом НАТО з американською оборонною компанією Northrop Grumman. Окрім цього, у Вашингтоні відкрили офіс АТ "онна промисловість", а Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з представниками 11 провідних компаній у сфері ОПК.Українська обор
Камишін додав, що відбулися переговори з керівництвом Міноборони США, Держдепу, Ради нацбезпеки тощо, а керівництво Мінстратегпрому відвідало два заводи та провело переговори з понад 10 оборонними компаніями.
НАТО призначив спецпредставника в Україні
"Укроборонпром" відкрив своє представництво у США – що відомо
9 липня АТ "Українська оборонна промисловість" (УОП) відкрило своє перше закордонне представництво у Вашингтоні.
Американська філія взаємодіятиме з бізнесом та експертними організаціями, співпрацюватиме з державними органами та оборонними організаціями та підтримуватиме проєкти підприємств Укроборонпрому в США та країнах-партнерах.
Передбачається пошук та оцінка новітніх технологій та інноваційних розробок, забезпечення взаємодії між українськими та іноземними командами для ефективного впровадження технологій.
У червні під час міжнародної виставки оборонної індустрії Eurosatory компанії, що входять до АТ "Українська оборонна промисловість", уклали п’ять угод про партнерство.
11 червня в Україні відкрили перший цех Rheinmetall для ремонту й виготовлення бронетехніки.