Український оборонно-промисловий комплекс почав активну інтеграцію до оборонних структур НАТО та США, повідомив міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

Інтеграція ОПК України в оборонні структури США та НАТО подробиці

"Інтеграція нашої оборонки в структуру США і НАТО – процес непростий і повільний сам по собі. Але вже є перші результати, і чіткий маршрут попереду", – пояснив Камишін.

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Україна підписала угоду про виробництво боєприпасів згідно зі стандартом НАТО з американською оборонною компанією Northrop Grumman. Окрім цього, у Вашингтоні відкрили офіс АТ "онна промисловість", а Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з представниками 11 провідних компаній у сфері ОПК.Українська обор

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Камишін додав, що відбулися переговори з керівництвом Міноборони США, Держдепу, Ради нацбезпеки тощо, а керівництво Мінстратегпрому відвідало два заводи та провело переговори з понад 10 оборонними компаніями.