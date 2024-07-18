Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів Європи рішучіше зберігати європейську єдність, бо це - важлива запорука довготривалого миру. Зокрема, не піддаватися на "мирні перемовини" Путіна за спиною України.

Про це він заявив під час виступу на інавгураційній пленарній сесії саміту Європейської політичної спільноти.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Президент України виступив на ІV саміті Європейської політичної спільноти - що відомо

«Ми зберегли єдність у Європі та діємо разом, а це означає, що Путін не досяг своєї головної мети – йому не вдалося розколоти Європу. Що рішучіше Європа зберігатиме цю єдність, то довготривалішого миру ми зможемо досягти. Путін не може підтримувати відносини зі справді сильними лідерами, і це наша перевага, але вона залишається перевагою лише доти, доки ми єдині», - розповів Зеленський.

Advertisement

Також він посадовців від того, що "Путін може спробувати підібратися до вас або вийти на когось із ваших партнерів поодинці, спробувати спокусити або натиснути на вас, шантажувати вас, щоб один із вас зрадив решту, послабивши нашу єдність"

Більше по темі Урсулу фон дер Ляєн обрали президенткою Єврокомісії на 2024-2029 роки У процедурі голосування взяли участь 707 депутатів, а за продовження мандату чинної керівниці висловилися 401 депутат.

«Так, кожен, звісно, сам обирає, як йому діяти та яку спадщину залишити. Але якщо хтось у Європі намагається вирішити питання за чужими спинами чи навіть за чужий рахунок, якщо хтось хоче здійснювати якісь поїздки до столиці війни, щоб поговорити й, можливо, щось пообіцяти всупереч нашим спільним інтересам або за рахунок України чи інших країн, то чому ми маємо зважати на таку людину? ЄС і НАТО також можуть розв’язувати всі свої питання без цієї людини», - зазначив Зеленський.

Advertisement

Президент відзначив важливість дипломатичних зусиль у досягненні миру

На думку Преихдента України, всі дипломатичні зусилля цього року мають бути спрямовані на саміти миру.

«Зараз ми готуємося до другого Саміту миру, і незабаром запрацюють робочі групи щодо пунктів Формули миру. Це енергетична безпека, продовольча безпека, а також гуманітарна група, яка займатиметься звільненням полонених і поверненням депортованих. Згодом з'являться й інші групи. Я прошу всіх вас підтримати ці зусилля, долучитися до спільної роботи й обрати для себе ті пункти Формули миру, де ви зможете проявити своє лідерство», - зауважив Зеленський.

Advertisement

Він також попросив колег-учасників саміту переконувати партнерів по всьому світу, «що вони також мають бути сміливими попри погрози й шантаж – потрібні їхні спільні зусилля заради миру».

«Коли програє агресор, виграє світ. Це неодноразово траплялося в історії людства. Так має статися й цього разу з російською агресією», - запевнив Зеленський.