Понад 500 тис. військових НАТО наразі перебувають у стані підвищеної готовності, що є рекордним показником, пише CNN.

Рекордна кількість військових у бойовій готовності НАТО

Організація дотримується плану оборони і трансформує свою діяльність ще з 2014 року.

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"Ми впровадили наймасштабніші плани оборони з часів холодної війни, і нині понад 500 тис/ військовослужбовців перебувають у стані підвищеної готовності", – пояснила офіційна представниця Північноатлантичного альянсу Фарах Дахлалла.

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Вона додала, що спосіб набору та навчання військового персоналу є рішенням для окремих країн, оскільки близько третини членів Альянсу мають певну форму обов’язкової військової служби.

"Деякі союзники зважують призов. Однак, як альянс, ми не передбачаємо обов'язкову військову службу", – наголосила Дахлаллах.

У вересні запрацює місія НАТО з координації допомоги Україні – що відомо

Місія Північноатлантичного союзу в Німеччині для координації допомоги Україні стартує вже у вересні цього року. Нею опікуватимуться 700 осіб.

Командування надаватиме підтримку й безпекову допомогу Україні та координуватиме зусилля союзників по НАТО.

З вересня цього року Представництво НАТО в Україні очолить старший спецпредставник Патрік Тернер.

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