Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що завдяки чеській ініціативі протягом липня-серпня в Україну буде доставлено 100 тисяч боєприпасів. Наразі до чеської ініціативи долучилось 18 країн, 15 з яких вже зробили внески.

Про це він заявив перед початком засідання міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі, його цитує České noviny.

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Україна отримає ще 100 тисяч боєприпасів у межах чеської ініціативи - що відомо

За словами Ліпавського, наразі до ініціативи долучилися 18 країн, 15 з них вже виконали свої обіцянки і зробили внески. Цих коштів достатньо, щоб доставити в Україну 500 тисяч боєприпасів до кінця року.

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"Протягом липня і серпня ми відправимо загалом 100 тисяч додаткових боєприпасів. Зараз ми шукаємо гроші, щоб купити більше боєприпасів, щоб продовжити ініціативу в 2025 році. Цього року ми могли б доставити до 800 тисяч боєприпасів, якби у нас були гроші", – сказав чеський міністр.

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Він зазначив, що чеська сторона перебуває у щоденному контакті зі своїми українськими партнерами, які дуже цінують ініціативу.

Ліпавський також зауважив, що Росія намагається зірвати ініціативу, і зокрема, тому Чехія не розкриває, звідки отримує боєприпаси.

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До кінця 2024 року Україна має отримати 500 тисяч снарядів за чеською ініціативою

Як повідомляли у Міноборони Чехії, у межах чеської ініціативи закупівлі боєприпасів для України оплачено вже близько 500 тисяч артснарядів. Вони мають бути доставлені до кінця року.

Також президент Чехії Петр Павел зазначав, що уряд одноголосно схвалив виділення Чеською Республікою на ініціативу 865 775 000 крон (понад 3,7 млн дол).

Що варто знати про чеську ініціативу

У лютому Чехія повідомила про наявність близько 800 тис. одиниць амуніції в третіх країнах, які члени Європейського Союзу можуть закупити й надіслати Україні. Ще в травні чеський уряд уклав контракти на купівлю 180 тисяч снарядів для подальшої передачі Україні. Потім планувалося законтрактувати ще 300 тисяч боєприпасів.

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Нагадаємо, що 9 травня Петр Павел анонсував прибуття близька 180 тис. боєприпасів за чеською ініціативою. Як він зазначав до того, мета такої ініціативи – започаткування довгострокової системи постачання боєприпасів для важкого озброєння Україні, що має змінити ситуацію на фронті.

До цього проєкту долучилися близько 20 країн (від Канади, Німеччини та Нідерландів до Польщі), завдяки чому з'явилася можливість надати 500 тисяч артилерійських снарядів для ЗСУ.

Також 29 травня в Reuters повідомили про отримання першої партії цих снарядів "найближчими днями". Зазначалося, що чеська ініціатива на той момент зібрала вже 1,6 мільярда євро на боєприпаси. Водночас гроші, зібрані на той момент, надійшли від 15 членів ЄС і НАТО. При цьому він не уточнив, які саме країни брали в цьому участь.

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Чехія готова продовжувати пошуки боєприпасів для України по світу, але потрібні кошти - подробиці

Міністерка оборони Чеської Республіки Яна Чернохова зазначала, що країна у повному обсязі дотримується своїх обіцянок у рамках власної ініціативи щодо забезпечення України боєприпасами. Однак для її продовження потрібна фінансова підтримка від партнерів.

«І президент, і прем’єр-міністр чітко декларували обіцянку щодо 500 тис. одиниць боєприпасів, ми свою обіцянку повністю виконаємо до кінця року», – зауважила очільниця Міноборони.

Міністерка зазначала, що хотілося би, щоби боєприпасів було придбано більше, та поінформувала, що знає, де їх ще можна знайти та закупити за умови достатньої кількості грошей.