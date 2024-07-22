Світові лідери віддають чинному президенту США Джо Байдену належне після того, як він у неділю оголосив, що виходить із президентських перегонів у США.

Байден повідомив громадськість про своє рішення в листі, приголомшливий крок, який перевернув перегони за Білий дім у 2024 році. Він підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як нового кандидата від Демократичної партії.

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Європейські союзники віддали належне Байдену

Український лідер Володимир Зеленський подякував Байдену за "сміливі кроки" у підтримці його країни, похвалив "жорстке, але сильне рішення" президента США припинити свою спробу переобрання.

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"Він підтримував нашу країну в найдраматичніший момент в історії, допоміг нам запобігти окупації нашої країни (президентом Росії Володимиром) Путіним і продовжував підтримувати нас протягом цієї жахливої ​​війни", — сказав Зеленський.

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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск похвалив Байдена за прийняття "багатьох складних рішень, завдяки яким Польща, Америка та світ стають безпечнішими, а демократія міцнішою".

"Я знаю, що ви керувалися тими ж мотиваціями, коли оголошували своє остаточне рішення. Ймовірно, найскладніше у вашому житті", – додав Туск, який обіймав посаду президента Європейської ради з 2014 по 2019 роки.

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Прем'єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер заявив, що поважає рішення Байдена.

"Я знаю, що, як він робив протягом усієї своєї видатної кар’єри, він прийняв своє рішення на основі того, що, на його думку, є найкращим для американського народу", – сказав Стармер.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц також віддав належне "своєму другу".

"Джо Байден багато чого досяг: для своєї країни, для Європи, для світу", – сказав він.

"Його рішення більше не балотуватися заслуговує на повагу".

"Велика людина"

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант подякував Байдену за його "непохитну підтримку Ізраїлю протягом багатьох років".

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"Ваша стійка підтримка, особливо під час війни, була неоціненною. Ми вдячні за ваше лідерство та дружбу", – додав він.

Прем'єр-міністр Японії сказав, що визнає, що заява Байдена є найкращим політичним рішенням, яке він може прийняти.

"Японсько-американський альянс є наріжним каменем дипломатії та безпеки нашої країни, тому ми будемо уважно стежити за ситуацією", – заявив прем’єр-міністр Фуміо Кісіда.

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе подякував Байдену "за лідерство та постійне служіння".

"Альянс Австралія-США ніколи не був сильнішим завдяки нашій спільній відданості демократичним цінностям, міжнародній безпеці, економічному процвітанню та кліматичним діям для цього та майбутніх поколінь".

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Президент Венесуели Ніколас Мадуро звернувся до Байдена з проханням "бути спокійним зі своєю совістю, тому що ти прийняв розумне і правильне рішення".

"Він ставив на перше місце свою сім'ю, своє здоров'я, і ​​він зрозумів, що в такому віці, зі слабким здоров'ям, він не може взяти кермо своєї країни, а тим більше балотуватися в президенти", – сказав Мадуро, який готується до президентських виборів цього місяця.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо також подякував Байдену за роки служби.

"Він велика людина, і все, що він робить, керується любов'ю до своєї країни", – сказав він.

"Як президент, він є партнером канадців – і справжнім другом. Президенту Байдену та першій леді: дякую".

Колишній президент Барак Обама, з яким Байден два терміни був віцепрезидентом, високо оцінив його роботу на посаді.

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"Він відновив позиції Америки у світі, оживив НАТО та мобілізував світ, щоб протистояти російській агресії в Україні", – сказав він.

Хоча він мав повне право балотуватися на переобрання, рішення Байдена вийти з перегонів було свідченням його "любові до країни", додав Обама.

"Непридатний"

У Кремлі заявили, що стежать за розвитком подій.

"До виборів ще чотири місяці. І це тривалий час, за який багато що може змінитися. Треба бути уважними, стежити за тим, що буде відбуватися, і займатися своїми справами", – заявив виданню Life.ru прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

Попри те, що світові лідери віддавали належне його виступам на світовій арені, провідні республіканці наполягали, що він непридатний для президентства.

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"Якщо Джо Байден не придатний балотуватися в президенти, він не придатний виконувати обов’язки президента", – йдеться в заяві спікера Палати представників Майка Джонсона, головного республіканця в Конгресі.

"Він повинен негайно залишити посаду. 5 листопада не настане ще досить скоро", – додав він.

Експрезидент США Дональд Трамп, кандидат у президенти від Республіканської партії, написав у своїй соціальній мережі Truth Social: " Нечесний Джо Байден не був придатний балотуватися в президенти, і точно не придатний служити країні".