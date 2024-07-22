У межах триваючої російської війни в Україні перебуває понад 30 тисяч військовослужбовців Росгвардії. Лише деякі підрозділи залучені до бойових дій, повідомляє Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

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«Цілком імовірно, що наразі в Україні перебуває понад 30 тисяч військовослужбовців Росгвардії. Більшість особового складу Росгвардії майже напевно займається забезпеченням тилу, і лише деякі підрозділи беруть участь у бойових діях на передовій», - заявили у відомстві.

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У Міноборони додали, що передова бойова частина Росгвардії, 116-та бригада спеціального призначення, швидше за все, складається з 3 полків військ, має доступ до танків, БМП і артилерії.

«З початку 2024 року Росгвардія майже напевно намагалася наростити свої передові сили за рахунок поглинання російських іррегулярних формувань. У травні 2024 року Росгвардія успішно інтегрувала батальйон «Восток» з «ДНР», - зазначили у відомстві.

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Санкції, які вперше запровадили проти РФ у 2014 році, пролонгували до кінця січня 2025 року.

За даними Міноборони, цілком імовірно, що передбачувана угода про входження «Вагнера» у склад 1-го добровольчого корпусу Росгвардії була зірвана в березні 2024 року».

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За даними британської розвідки, після загибелі Пригожина в авіакатастрофі 23 серпня 2023 року, ПВК “Вагнер” перейшла до рук його сина Павла Пригожина і під командування Антона «Лотоса» Єлізарова.

Після відходу з лінії фронту в Україні в травні 2023 року, групу ”Вагнера” замінили чеченські та російські нерегулярні сили добровольчого корпусу ворожого міноборони. Також африканський корпус МО РФ замінив підрозділи Пригожина в Сирії та Лівії наприкінці 2023-го та на початку 2024 року відповідно.

Водночас Група Вагнера зберігає незалежне розгортання у Білорусі, Малі та Центральноафриканській Республіці.

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