Вчора в Євпаторії окупаційна влада розпочала демонтаж Хрестовоздвиженського храму Православної Церкви України, пише "Голос Криму".
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Як зазначається, боротьба парафії в ім’я Пречистого образа Божої Матері "Неопалима Купина" Євпаторії та Управління Кримської Єпархії Української православної церкви КП за храм розпочалася ще від початку окупації півострова.
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З 2019 року на парафію та Кримську Єпархію ПЦУ здійснювали тиск щодо виконання рішення окупаційного суду про знесення храму.
Водночас зазначається, що демонтаж релігійної споруди повинна здійснити громада цього ж храму. Але це рішення суду парафіяни не виконували попри погрози.
"За задумом, цей храм в Євпаторії мав стати також єдиним у Криму музеєм давньої української ікони. Окупанти вилучили всі старовинні ікони, які перебували у храмі, ще в 2014-му. Тепер черга дійшла і до ліквідації самого храму", – зазначили в Церкві.
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На місці демонтованої каплички-МАфу УПЦ МП провели археологічні розкопки
Після археологічних розкопок там створять експозиційний об'єкт і проводитимуть екскурсії. Процес демонтажу каплички тривав близько семи годин.
Територія музею – певна рекреаційна зона, де є багато програм і для дітей, і для туристів. Керівництво планує створити нові експозиційні об'єкти, щоби кияни та гості міста дізнавалися про історію України.
63% українців вважають, що УПЦ МП треба заборонити. Ще 20% виступають за дещо "м’якший" підхід, що передбачає не повну заборону, а встановлення державного контролю та нагляду.