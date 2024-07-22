Чехія офіційно долучилась до міжнародної коаліції із забезпечення України безпілотниками, яку очолюють Латвія та Велика Британія. Після приєднання Чехії кількість учасників коаліції збільшилася до 16.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони Латвії.

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Чехія 16-им учасником "Коаліції дронів" - подробиці

Чеська Республіка приєдналася до "Коаліції безпілотників" після того, як її делегація підписала Меморандум про взаєморозуміння під час саміту НАТО у Вашингтоні 11 липня.

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"Кожна країна – член коаліції може зробити значний внесок у зусилля України, а також підтримати розвиток своєї національної промисловості", – підкреслив міністр оборони Латвії Андрюс Спрудс.

Учасники "Коаліції дронів" підписали Меморандум про взаєморозуміння - що відомо

Під час саміту НАТО члени коаліції безпілотників підписали Меморандум про взаєморозуміння для координації співробітництва, розвитку безпілотних технологій та їх застосування для підтримки України та зміцнення обороноздатності країн-членів альянсу.

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Цей документ створює Загальний фонд під керівництвом Великої Британії. Він зробить можливими спільні закупівлі та швидке й ефективне постачання БпЛА до України.

Також Нідерланди, Велика Британія, Латвія, Нова Зеландія та Швеція пообіцяли зробити внески до фонду на понад 45 мільйонів євро, проте очікуються додаткові пожертвування.

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Підписанти Меморандуму надішлють для ЗСУ 1 мільйон FPV-дронів.

"Коаліція дронів" – що варто знати

17 лютого в межах Контактної групи з питань оборони України офіційно запрацювала "Коаліція дронів".

Крім Латвії, Великої Британії та України до Коаліції приєднались Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія та Нідерланди. Велика Британія та Латвія очолили коаліцію з надання Україні безпілотників.

Також у межах саміту НАТО Нідерланди внесли 20 мільйонів євро до спільного фонду коаліції дронів.

Вже 17 червня Латвія надала ЗСУ першу партію безпілотників, закуплених у межах "Коаліції дронів". До того ж, уряд країни оголосив про зобов'язання внести цього року 20 млн євро на реалізацію цієї ініціативи.