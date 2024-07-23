Учора, 22 липня, узбекистанець напав на двох українських підлітків, унаслідок чого ті отримали ножові поранення рук і грудної клітки, пише Gazeta Wyborcza.

Напад на українських підлітків у Варшаві – подробиці

Зазначається, що українці прогулювалися по лісу разом із групою інших підлітків. Унаслідок нападу громадяни України отримали ножові поранення рук і грудної клітки.

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"З’ясовуємо обставини події та мотиви такої поведінки. 26-річний чоловік перебуває в руках поліції", – повідомив речник варшавської поліції Каміль Собутка.

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За його словами, поранених українців було доставлено до лікарні.

На місці події випадково опинився відомий варшавський медичний рятувальник Марцін Борковський, який також прогулювався разом із сім’єю. До прибуття швидкої він надав їм першу медичну допомогу.

Своєю чергою він зауважив, що один хлопець мав дві колоті рани під лівою рукою, а інший – поранення правого плеча і рук. Інші підлітки не постраждали.

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У Празі російськомовні іноземці напали на українських волонтерів – що відомо

Нагадаємо, що 2 червня у Празі, в центрі міста, російськомовні іноземці напали на волонтерів, які збирали гроші для України.

Водночас місцева поліція підтвердила, що їхні співробітники прибули на Староміську площу через конфлікт між двома групами іноземців.

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Згодом одна з активісток написала, що побилася з росіянкою в центрі Праги. Інцидент стався поблизу стенду, що належить організації, яка працює в Чехії для підтримки та збору грошей для України.