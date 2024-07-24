Після масштабних перевірок, проведених Департаментом міграції Литви, шістьох людей позбавили громадянства країни за приховування факту отримання російського громадянства та неповідомлення про це в установленому порядку.

Вони не мали права на подвійне громадянство, повідомляє литовський мовник LRT.

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Литва позбавляє громадянства осіб, які приховують свій російський паспорт - що відомо

З початку 2024 року для аналізу потоків пасажирів, які часто подорожують між Литвою та Росією чи Білоруссю на перевірку відібрали майже 2 тисячі осіб.

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У ході перевірок стало відомо, що шість громадян Литви приховали факт набуття російського громадянства та взагалі не мають права на подвійне громадянство.

Ніхто з цих людей не співпрацював із Департаментом міграції Литви та не відгукнувся на запити надати документи, що підтверджують їхнє право на подвійне громадянство.

Після інциденту Департамент міграції ініціював процедуру позбавлення громадянства Литви. Людей позбавили громадянства Литвипісля підписання наказу міністром внутрішніх справ Агне Білотайте.

Також з'ясувалося, що 1,7 тисячі «подорожуючих» на законних підставах мають подвійне громадянство Литви та Росії або Литви та Білорусі, або є громадянами Литви і мають дозвіл на тимчасове проживання в іноземній державі.

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Наразі Департамент міграції продовжує перевірки кількох сотень людей та уточнює отриману інформацію. За попередніми даними, буде запропоновано позбавити громадянства Литви ще кількох людей.

Згідно із місцевими законами, громадянин Литовської Республіки, який отримав громадянство іншої держави, зобов'язаний протягом двох місяців письмово повідомити Департамент міграції про це.

Людина, яка не виконала цей обов'язок у встановлений строк, підлягає покаранню згідно зі статтею 532 Кодексу адміністративних правопорушень. У статті передбачено штраф від 300 до 850 євро.

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Литва не впустила російський вантажний вагон із символом "Z" - подробиці

Співробітники LTG Cargo на прикордонному з Білоруссю залізничному пункті Кена помітили російський вагон зі знаком "Z", що прибув на литовську територію. Вагон був відчеплений і не пропущений на литовську територію.

Вагони, що не відповідають положенням Адміністративного кодексу Литовської Республіки, заборонено приймати до перевезення територією Литви. Символ "Z", який вважається пропагандою військової агресії та військових злочинів проти людяності, додано до списку заборонених символів ще 2022 року.