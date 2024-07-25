14 танків Leopard 2A4, закуплені для ЗСУ Нідерландами та Данією, цього літа відправлять до України, повідомили e Міністерстві оборони Нідерландів.

Україна отримає танки Leopard 2A4 від Нідерландів і Данії цього літа

У міноборони зазначили, що за останні місяці ці бойові танки відремонтували та випробували.

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Останні два Leopard 2 наразі проходять випробування, а інші 12 уже передали на відправку. Усі 14 танків поставлять одночасно до кінця літа.

"Україна терміново потребує більшої військової підтримки з огляду на важкі бої. Ці танки можуть відіграти важливу роль для захисту від російських військ. Нідерланди разом із союзниками та партнерами продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Це вкрай важливо для захисту України та стримування агресії Путіна", – наголосив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекелманс.

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Більше по темі Іспанія надасть Україні нову батарею ЗРК Hawk у вересні У липні Іспанія розпочала відправлення Україні нової партії військової допомоги.

У нідерландському міноборони зауважили, що Leopard 2A4 можуть допомогти Україні досягти переваги на полі бою завдяки великій вогневій потужності й підвищеному захисту екіпажу.

Іспанія передала Україні нову партію танків Leopard 2 – що відомо

Нагадаємо, що 15 липня Іспанія почала передачу Україні нової партії військової допомоги, яка містить десять бойових танків Leopard 2А4, декілька екскаваторів-навантажувачів та велику кількість протитанкових ракет.

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Нова партія допомоги прибуде до Польщі 20-21 липня, після чого її постачатимуть українським військовим.

Із новою партією цих танків Іспанія передала Україні загалом 20 Leopard 2 та планує підготувати ще одну партію у другій половині 2024 року.