З місць відбування покарання вже вирушили на фронт 3823 засуджених громадян. Закон передбачає надання можливості ексув’язненим бути на різних посадах – від сержанта до офіцера.

Про це повідомила нардепка, очільниця політичної партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

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В Україні перша хвиля засуджених приєдналась до ЗСУ - що відомо

«Коли ми ухвалювали відповідне законодавство (стосовно добровільної участі деяких категорій засуджених у бойових діях - ред.), то планували, що від 5 до 10 тисяч – це та цифра мобілізаційного ресурсу, на який зможе розраховувати країна», - поінформувала вона.

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Станом на сьогодні 3823 засуджених вже вирушили з місць відбування покарання на фронт. Це перша хвиля ексув’язнених, які долучилися до ЗСУ.

«Ми очікуємо, що їх буде більше, оскільки захист держави потребує більшої кількості людей», - зазначила депутат.

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Водночас Шуляк додала, що декілька днів тому Міністерство юстиції повідомило про укладення засудженими жінками перших контрактів із ЗСУ.

На її думку, приклад цих семи жінок буде позитивним досвідом і для інших засуджених, які зможуть також долучитися до лав Збройних сил.

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«Коли ми створювали законодавчу рамку, то ми не розділяли, чи це будуть чоловіки, чи жінки. На рівних умовах можуть підписувати контракт і ті, й інші», - наголосила Шуляк.

Закон передбачає надання можливості ексув’язненим бути на різних посадах – від сержанта до офіцера, залежно від наявної кваліфікації, умінь і потреб у Збройних силах України.

Голова парламентського комітету наголосила, що наразі існують певні питання стосовно мобілізації тих осіб, які перебувають у СІЗО.

За її словами, депутатському корпусу необхідно ще раз переглянути процедуру, що дозволяє мобілізуватися тим, хто очікує на вирок суду в слідчих ізоляторах.

«Можливо, треба прибрати певні бюрократичні перепони, щоб ця процедура була не такою повільною, і надати більше можливостей особам, які перебувають у СІЗО, долучатися до захисту Батьківщини», - зауважила вона.

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Президент України підписав закон про мобілізацію засуджених - подробиці

Володимир Зеленський 17 травня підписав закон про запровадження інституту умовно-дострокового звільнення осіб від відбування покарання для безпосередньої їх участі в обороні країни, захисті її незалежності та територіальній цілісності.

Закон розроблений з метою визначення правових та організаційних засад залучення до військової служби громадян, яким призначено покарання за вчинення злочинів у вигляді обмеження волі або позбавлення волі.

Під час проведення мобілізації та/або дії воєнного стану до осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі, судом може бути застосоване умовно-дострокове звільнення для проходження ними військової служби за контрактом.