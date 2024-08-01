Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для французьких медіа висловився проти участі Китаю в посередництві щодо закінчення війни між Росією та Україною, пише France24.

Зеленський проти Китаю в ролі посередника між Україною та Росією

"Я не хочу, щоб Китай був посередником, я хочу, щоб він тиснув на Росію", – наголосив Президент України.

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Він повторив, що КНР має тиснути на Москву для припинення повномасштабної війни, розвʼязаної проти України.

"Якщо Китай захоче, він може змусити Росію припинити цю війну. Китай є впливовою державою", – додав Зеленський.

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Нагадаємо, що під час зустрічі 23 липня голови МЗС України Дмитра Кулеби з китайським колегою уряд КНР підтвердив повагу до суверенітету й територіальної цілісності України.

Водночас Кулеба пояснив голові китайського МЗС Вану Ї, що Україна не піддасться на жодні ультиматуми російського президента Владіміра Путіна щодо завершення війни на його умовах.

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"Україна не прогнулася під жодним ультиматумом Путіна, і Україна ніколи не прогнеться, якщо будь-хто у світі спробує говорити з нами мовою ультиматумів", – наголосив очільник МЗС України.