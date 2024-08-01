Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберґ назвав неприпустимими заклики певних західних лідерів щодо поступок Росії територіями в обмін на мир, повідомив Укрінформ.

Александер Шалленберґ вважає неприпустимими заклики до України поступитися територіями РФ

"Я вважаю такі заклики ззовні неприпустимими", – наголосив Шалленберґ.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Він вважає це справою українського народу, який зазнав нападу й демонструє неймовірну здатність боротися.

"Іронічно, але можна сказати, що Путін своїм нападом більше сприяв єдності українського суспільства, ніж будь-хто інший до нього. Тому такі заклики ззовні є абсолютно абсурдними. Остаточне рішення тут має бути за українським народом", – пояснив міністр.

Advertisement

За його словами, дипломатія не має припиняти своїх зусиль, однак не має бути жодних переговорів щодо України без України.

"Український народ повинен сам вирішувати, коли він готовий до переговорів. Зрештою, розмови з Росією будуть. Тому що ми всі хочемо миру. Але не може бути миру під диктатом. Не може бути миру, який буде нав’язаний Росією або будь-ким іншим без урахування думки України. Це неприпустимо", – уточнив Шалленберґ.

Більше по темі ЄС засудив військову присутність Росії на окупованих територіях Грузії Євросоюз виступає за мирне розв’язання конфлікту за участі ЄС як учасника Женевських дискусій.

Австрія схвалила надання Україні коштів від заморожених активів РФ – що відомо

Ще в травні Австрія підтримала розробку в межах ЄС плану з використання прибутків від заморожених активів російського Центробанку для потреб України.

Advertisement

Водночас уряд країни зазначив, що положення про використання непередбачених прибутків, яке зараз розробляється в межах Євросоюзу, стосується використання доходів від інвестування знерухомлених активів російського Центрального банку, а не їхню конфіскацію.

Тоді ж в австрійському відомстві запевнили, що Австрія й надалі не перешкоджатиме прийняттю ЄС рішень щодо постачання та фінансування зброї та боєприпасів Україні.