РФ може скликати Раду безпеки ООН для обговорення постачання винищувачів F-16 в Україну іншими країнами, пише російська інформагенція ТАСС, цитуючи першого заступника постійного представника РФ при ООН Дмітрія Полянського.

Росія скличе засідання Радбезу ООН через постачання Україні F-16

"Ми обов’язково проведемо таке засідання в серпні. Тут немає якоїсь терміновості, тому що інформація надходить і уточнюється щодня, і до нього потрібно також добре підготуватися", – пояснив Полянський.

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За його словами, Росія має намір порушити цю тему на засіданнях, скликаних західними країнами.

"До того ж, ми традиційно відповідаємо на запит засідання щодо України західними країнами, але сюрпризів тут, я думаю, не буде. Вони [українці – ред.] скличуть засідання, і ми на нього відповімо, і обов'язково ми піднімемо цю тему", – додав Полянський.

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Україна відмовилася брати участь у засіданні Радбезу ООН під головуванням Росії

Україна відмовилася бути учасницею засідання Радбезу ООН під головуванням Росії, яке влада РФ раніше скликала для "засудження" військової допомоги Києву для протистояння російській агресії.

Постійне представництво України в ООН вважає, що РФ скликала Радбез для пропаганди та маніпуляцій.

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Представництво України підтвердило "свою принципову позицію щодо нелегітимності зайняття Російською Федерацією постійного місця Радянського Союзу в Раді безпеки".