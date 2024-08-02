У ніч проти 2 серпня БпЛА налетіли на електропідстанцію в Тихорєцьку Краснодарського краю в РФ, повідомив російський новинний Телеграм-канал ASTRA.
Наліт дронів на електропідстанцію в Тихорєцьку
Як зазначається, 2 безпілотники влучили в електропідстанцію 500 кВ на вулиці Дзержинського у Тихорєцьку.
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"Виникла пожежа, пошкоджені повітряні вимикачі. Постраждалих немає", – додали в повідомленні.
Водночас місцева влада поки не повідомляла про наліт на Тихорєцьк.
Дрони атакували порт у Краснодарському краї РФ – що відомо
На схід від тимчасово окупованого Криму безпілотники 23 липня атакували поромне судно в порту "Кавказ".
Серед членів екіпажу і співробітників порту "є постраждалі та загиблий". На судні сталося займання. На місці події працювали екстрені служби. Очевидці бачили, як у бік порту Кавказ їхали автомобілі швидкої допомоги та пожежники.
Kyiv Post звернувася до Головного управління розвідки (ГУР) за коментарем, втім там спростували причетність України до пожежі в порту “Кавказ”.