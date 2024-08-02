Штати визнали опозиційного кандидата Едмундо Гонсалеса переможцем на президентських виборах у Венесуелі, повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

США визнали Едмундо Гонсалеса переможцем виборів у Венесуелі

За словами Блінкена, підрахунок виборчих бюлетенів і оголошення результатів контрольованою Мадуро Національною виборчою радою були хибними, що призвело до оголошення результатів, які не відобразили волю народу Венесуели.

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Національна виборча рада Венесуели досі не опублікувала подробиць або жодного з протоколів підрахунку голосів попри неодноразові заклики венесуельців і міжнародної спільноти. Водночас опозиція опублікувала понад 80% протоколів, отриманих безпосередньо з виборчих дільниць по всій Венесуелі, які свідчать перемогу Едмундо Гонсалеса.

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"З огляду на беззаперечні докази, Сполученим Штатам і, що найважливіше, венесуельському народу зрозуміло, що Едмундо Гонсалес Уррутія набрав найбільшу кількість голосів на президентських виборах у Венесуелі 28 липня", – пояснив державний секретар США.

Більше по темі Камала Гарріс обрала кандидата у віцепрезиденти Ним став шестидесятирічний губернатор штата Міннесота Тім Волз.

ЄС відмовився визнавати результати виборів у Венесуелі до підрахунку всіх голосів

Європейський Союз не визнаватиме результатів президентських виборів у Венесуелі до оприлюднення результатів підрахунків усіх голосів.

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Виборча комісія країни оголосила результати голосування на основі 80% підрахованих бюлетенів, в яких чинний президент Ніколас Мадуро набрав 51% голосів, але венесуельська опозиція оприлюднила інші результати.

Члени ЄС ухвалять рішення про можливі наступні кроки лише після того, як стануть відомі остаточні підрахунки голосів.

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена заявила, що маніпуляції на виборах позбавили заяви президента Венесуели Ніколаса Мадуро про переобрання "будь-якої довіри" й можуть призвести до нових санкцій.

Після оголошення результатів виборів виборчою комісією у Венесуелі відбулися мітинги прихильників опозиції.