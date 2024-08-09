Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки на якому, серед іншого, обговорили оборонні дії на основних напрямках, звідки Росія завдавала ударів по території України.
Про це повідомляється в його Телеграмі.
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Зеленському доповіли про оборонні дії в районах, звідки РФ била по Україні - подробиці
«Ставка. Найперше заслухали доповідь Головкома Олександра Сирського щодо ситуації на всіх ключових напрямках: південь, Курахове, Покровськ, Торецьк, Часів Яр, Луганщина та Харківщина. І щодо наших оборонних дій на напрямках, звідки Росія завдавала ударів по українській території», - зазначив Зеленський.
За його словами, ще була доповідь командувача Повітряних сил Миколи Олещука.
«Рішенням Ставки затвердили план наступних дій із посилення нашої системи ППО для захисту людей, критичної інфраструктури та військових об’єктів», - додав Президент.
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Зазначається, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів про комплексний захист шкіл у співпраці з місцевою владою, громадами.
Окрім того, на Ставці була доповідь голови Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка щодо чергових терористичних задумів Росії.
«Ми все це бачимо й будемо готові. І насамкінець – важлива доповідь СБУ, Василя Малюка, щодо їхніх спеціальних далекобійних операцій. Дуже результативні дії!», - зауважив Зеленський.
Зеленський подякував воїнам за поповнення обмінного фонду
У вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський подякував підрозділам, які беруть у полон російських військових, забезпечуючи поповнення обмінного фонду.
«Пишаюся всіма нашими бойовими бригадами і окремо хочу подякувати тим нашим воїнам та нашим підрозділам, які забезпечують поповнення обмінного фонду, беруть окупанта в полон і цим допомагають звільняти наших людей із російського полону. Це надзвичайно важливо та за минулі три доби особливо результативно», - сказав Зеленський.
Він наголосив на необхідності повернути свободу всім українцям, які зараз у російській неволі.
Зазначимо, що третю добу на території Курської області Росії тривають бойові дії. Українська влада офіційно не коментує ці події, влада РФ звинувачує Захід.
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Вчора Зеленський заслухав три результативні доповіді Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.
Також була доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо постачання озброєнь та техніки армії.
"Доповідав сьогодні також керівник СБУ Малюк – про наші операції та про делікатну роботу СБУ, яка захищає українців – захищає від російських диверсій та спроб замахів усередині нашої держави", - додавав Зеленський.