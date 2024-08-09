Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки на якому, серед іншого, обговорили оборонні дії на основних напрямках, звідки Росія завдавала ударів по території України.

Про це повідомляється в його Телеграмі.

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Зеленському доповіли про оборонні дії в районах, звідки РФ била по Україні - подробиці

«Ставка. Найперше заслухали доповідь Головкома Олександра Сирського щодо ситуації на всіх ключових напрямках: південь, Курахове, Покровськ, Торецьк, Часів Яр, Луганщина та Харківщина. І щодо наших оборонних дій на напрямках, звідки Росія завдавала ударів по українській території», - зазначив Зеленський.

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За його словами, ще була доповідь командувача Повітряних сил Миколи Олещука.

«Рішенням Ставки затвердили план наступних дій із посилення нашої системи ППО для захисту людей, критичної інфраструктури та військових об’єктів», - додав Президент.

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Зазначається, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів про комплексний захист шкіл у співпраці з місцевою владою, громадами.

Окрім того, на Ставці була доповідь голови Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка щодо чергових терористичних задумів Росії.

«Ми все це бачимо й будемо готові. І насамкінець – важлива доповідь СБУ, Василя Малюка, щодо їхніх спеціальних далекобійних операцій. Дуже результативні дії!», - зауважив Зеленський.