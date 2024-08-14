Коментуючи просування Збройних сил Україні у Курській області РФ, президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що Україна має право оборонятися і може використовувати надану Фінляндією зброю на території РФ.

Про це повідомляє Yle.

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Фінляндія дозволила України бити фінською по території РФ - що відомо

Як зазначив Стубб, Україна має повне право захищати себе, просуваючись в Курську область, оскільки Росія регулярно бомбардує Київ і окупувала значну українську територію.

"Ми не бачимо причин для обмеження діяльності українців... У нас немає жодних обмежень щодо того, яку зброю Україна може використовувати і яким чином. Відправною точкою є те, що Україна має повне право захищати себе в межах міжнародного права", - сказав президент.

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Відносини Фінляндії з Росією заморожені, доки триває війна в Україні - подробиці

За словами міністерки закордонних справ Фінляндії Еліни Валтонен, відносини її країни з Росією будуть заморожені доти, доки РФ продовжує війну в Україні та порушує міжнародне право.

Більше по темі Україна може створити військові комендатури у Курській області Президент України Володимир Зеленський провів нараду з вищим керівництвом України щодо ситуації у Курській області.

"Безпекова ситуація у світі зазнала фундаментальних змін через розв'язану Росією війну в Україні", – зауваживала Валтонен.

Російські бази, включно з особовим складом і технікою, які раніше зосереджувалися на кордоні з Фінляндією, були перекинуті в Україну.

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Водночас Фінляндія посилює захист кордону з Росією через міграційний тиск. Зокрема, збільшується кількість прикордонних патрулів, БпЛА та електронних детекторів, а також будуються паркани вздовж кордону.

Фінське федеральне агентство транспорту і зв'язку Traficom повідомило виданню Iltalehti 11 липня, що збої в роботі GPS збільшились за останній тиждень, пов'язавши це з масштабним збоєм, який стався у Фінській затоці в ніч з 10 на 11 липня.

Морський лоцман Фінляндії повідомив, що зазнав серйозних збоїв у роботі GPS і радарів вночі під час керування іншими суднами поблизу Котки і Хаміни на південному узбережжі країни. GPS був недоступний на 90 % маршруту між пілотною підстанцією Орренгрунд і гаванню Хаміна.

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Наступ ЗСУ у Курській області − що варто знати

Бойові дії у регіоні тривають з 6 серпня.

Москва оголосила в Курській, Бєлгородській та Брянській областях "контртерористичну операцію", а не воєнний стан, для применшення масштабів уторгнення в Курську область, а також запобігання паніці або негативній реакції всередині країни.

У міноборони РФ 6 серпня повідомили, що в Курській області тривають бойові дії, а армія РФ перекидає резерви та нібито активно знищує ЗСУ.

Телеграм-канал NEXTА Live повідомляв, що через удар із установок HIMARS по військах Росії 9 серпня в селі Октябрське Рильського району Курської області ворог міг втратити до півтисячі солдатів.

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Президент Володимир Зеленський заявив, що під контролем ЗСУ перебувають наразі 74 населених пунктів у Курській області.

У ніч проти 14 серпня на території Курської області (РФ) зенітні ракетні війська Повітряних Сил ЗС України знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.