У Глушківському районі Курської області в Росії оголосили обов'язкову евакуацію, заявив губернатор Курської області Алексєй Смирнов.

Евакуація Глушківського району в Курській області − подробиці

За словами губернатора, це рішення ухвалив регіональний оперштаб Курської області.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

"Шановні земляки, прошу вас з розумінням поставитися до поточної ситуації та дотримуватися всіх рекомендацій від силовиків та місцевої влади", − повідомив Смирнов.

Координацію процесу виїзду місцевих організовують силові структури, місцева адміністрація та дружинники Курського центру "Патріот".

Advertisement

Раніше у своєму Телеграм-каналі Глушков заявляв, що евакуація стосуватиметься лише селища Глушкове.