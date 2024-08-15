У Глушківському районі Курської області в Росії оголосили обов'язкову евакуацію, заявив губернатор Курської області Алексєй Смирнов.
Евакуація Глушківського району в Курській області − подробиці
За словами губернатора, це рішення ухвалив регіональний оперштаб Курської області.
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"Шановні земляки, прошу вас з розумінням поставитися до поточної ситуації та дотримуватися всіх рекомендацій від силовиків та місцевої влади", − повідомив Смирнов.
Координацію процесу виїзду місцевих організовують силові структури, місцева адміністрація та дружинники Курського центру "Патріот".
Раніше у своєму Телеграм-каналі Глушков заявляв, що евакуація стосуватиметься лише селища Глушкове.
Атака на Курську область − що відомо
Наступ на регіон триває з 6 серпня.
Москва оголосила в Курській, Бєлгородській та Брянській областях "контртерористичну операцію", а не воєнний стан, для применшення масштабів уторгнення в Курську область, а також запобігання паніці або негативній реакції всередині країни.
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