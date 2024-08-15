Хакерська група APT42 з травня вчиняла фішингові атаки на виборчі штаби експрезидента США Трампа, чинного президента Байдена та віцепрезидентки Гарріс, пише Axios із посиланням на звіт компанії Google.

Хакерська атака Ірану на виборчі штаби Трампа, Байдена й Гарріс

APT42 передусім атакувала особисті електронні скриньки посадовців у різних поштових провайдерів.

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Одна з атак була проти одного з політичних консультантів і виявилася успішною.

До цього часу жодна зі сторонніх організацій не підтверджувала заяву штабу Трампа про іранські хакерські атаки. Іран націлився й на адміністрацію Байдена і Гарріс і пов’язану з нею команду.

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У Федеральному бюро розслідувань заявили, що нині відбувається розслідування щодо повідомлення про те, що Іран "зламав" кампанію Трампа.

Президентські вибори у США − що відомо

Віцепрезидентка США Камала Гарріс заручилася достатньою підтримкою делегатів і фактично забезпечила собі участь у виборах президента.

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Це стало відомо за підсумками другого дня електронного голосування демократів. Вибори президента Сполучених Штатів Америки відбудуться 5 листопада.

Від демократів спочатку мав балотуватися президент Джо Байден. Однак, він знявся з перегонів і закликав підтримати кандидатуру Гарріс.

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Експрезидент США заявив, що погодився на дебати зі своєю суперницею від Демократичної партії, але згодом Гарріс відмовилася від дебатів на умовах Трампа. У її штабі закликали супереника дотриматись попередніх домовленостей і прийти на дебати 10 вересня на ABC News.

Компанія Microsoft 9 серпня повідомляла, що 4 групи, пов'язані з іранським урядом, почали впливати на теми, пов’язані з виборами у США, та операції, спрямовані на отримання розвідувальних даних про політичні кампанії.