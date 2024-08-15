Естонія продовжує стежити за операцією України в Курській області та називає це частиною самооборони України, заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Естонія дозволила використовувати надану Україні зброю без обмежень

"Україна має право захищати себе і атакувати законні військові об'єкти на території Росії. Я хотів би повторити, що Естонія ніколи не встановлювала жодних обмежень щодо того, де і як Україна може використовувати надану нами військову допомогу", − наголосив Цахна.

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За його словами, саме Росія розпочала агресію, і війна закінчиться, якщо РФ повністю виведе власні війська з усієї України та припинить усі бойові дії.

Цахкна наголосив, що Естонія повністю підтримує Україну в її спробах витіснити країну-агресора зі своєї території та перемогти.

"Ми уважно стежимо за операцією України в Курську", − зауважив міністр.

Більше по темі Литва надала Україні черговий новий пакет військової допомоги України надійдуть бронетранспортери, пускові комплекси ППО малої дальності з ракетами, системи боротьби з безпілотниками тощо.

Атака на курську область − що відомо

Наступ на область триває з 6 серпня.

Москва оголосила в Курській, Бєлгородській та Брянській областях "контртерористичну операцію", а не воєнний стан, для применшення масштабів уторгнення в Курську область, а також запобігання паніці або негативній реакції всередині країни.

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РФ проводить зйомку постановочних роликів про ситуацію в області із переодягненими в форму ЗСУ людьми. Для створення таких матеріалів залучили різні структури, зокрема театральну студію "Крилья", яка фінансується Міністерством оборони країни-агресора.

Бєлгородська область Росії, що межує з Курською, на територію якої наступають ЗСУ, відтепер живе у режимі надзвичайної ситуації федерального рівня.

Спецпризначенці Служби безпеки України захопили 102 військових РФ у Курській області, що є наймасовішим взяттям ворога в полон за один раз, повідомляли джерела Kyiv Post в СБУ, які надали фото і відео спецоперації.

На Курщині Україна вже створила військову комендатуру під головуванням Едуарда Москальова, а ЗСУ, згідно з даними Головнокомандувача Олександра Сирського, контролюють вже 82 населені пункти, 1150 км² і 35 км углиб території Росії.