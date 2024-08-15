Збитки довкіллю, завдані Україні через повномасштабне вторгнення, перевищують 60 мільярдів доларів США, і ця цифра зростає.

Про це повідомив Укрінформ, цитуючи міністра захисту довкілля Руслана Стрільця, голови Одеської ОВА Олега Кіпера та міністра навколишнього середовища Молдови Серджіу Лазаренку на спільному брифінгу.

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Збитки довкіллю України через збройну агресію РФ − подробиці

"На сьогодні вже маємо понад 5,5 тисячі таких випадків злочинів проти українського довкілля з боку ворога. Загальні збитки вже перевищують 60 мільярдів доларів США, і ця цифра, на жаль, тільки зростає", − повідомив Стрілець.

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Міністр наголосив, що наслідки екологічних злочинів поширюються й на інші країни, зокрема Молдову та Румунію.

Він також нагадав про випадок масштабної пожежі в одному з портів на Одещині, дим від якої забруднив повітря і на території Молдови.

Більше по темі Швейцарія заморозила 1,3 млрд євро російського олігарха Загальна вартість активів, заморожених у Швейцарії внаслідок санкцій, станом на 13 серпня цього року становила 7,4 млрд євро.

"Це транскордонний вплив, і це абсолютно інша відповідальність. Обраховуючи такі збитки, я думаю, що не тільки Україна буде мати право на відшкодування внаслідок збройної агресії в майбутньому", − додав Стрілець.

Угода про оцінку впливу на довкілля через російську агресію − що відомо

15 серпня в Одесі міністр захисту довкілля України та міністр навколишнього середовища Молдови підписали угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Молдова про втілення Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище через збройну агресію та у транскордонному контексті.

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Про це також повідомили на спільному брифінгу.

"Впевнений, що цей документ збільшить об'єм екологічної безпеки, взаємодії між нами", − сказав Лазаренку.

Він наголосив, що Молдова заявляє про готовність приймати участь у реконструкції України як в екологічному, так і в інших напрямках.

Стрілець своєю чергою додав, що підписання угоди ще раз наголошує на тому, що Молдова й Україна не лише мають спільну позицію щодо восьмого пункту Формули мира, але й що Молдова також відчуває вплив агресії Росії.

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"Завдяки угоді ми тепер маємо відповідні процедури, як разом притягувати агресора до відповідальності", − пояснив міністра захисту довкілля України.

Стрілець додав, що угода обумовила встановлення правил транскордонних консультацій між Україною та Молдовою в межах конвенції Еспоо. За цією угодою розпочнуть будівництво нових інфраструктурних об’єктів на території обох держав після проведення спільних консультацій.

Росіяни завдали шкоди довкіллю України на понад 2,4 трлн гривень

Станом на квітень цього року в Україні попередня сума завданих довкіллю збитків унаслідок війни вже перевищує 2,4 трлн гривень.

Для підрахунку збитків використовується сім методик, які осучаснюються майже щомісяця. Зокрема, інспектори Держекоінспекції цілодобово фіксують усі екологічні злочини.

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Також збираються дані від користувачів застосунку "ЕкоЗагроза". На сьогодні ним користуються вже понад 80 тис. осіб. У ньому вже доступна інформація про більш як 4 200 випадків злочинів проти довкілля.