15 серпня до України прибули відправлений Литвою новий пакет військової допомоги, повідомили в пресслужбі Міноборони Литви.

Новий черговий пакет військової допомоги від Литви − подробиці

У серпні до України відправлять 14 бронетранспортерів М113, комплекси ППО малої дальності з ракетами, системи боротьби з безпілотниками, індивідуальні антидронові глушники, всюдиходи із запчастинами, гвинтівки, боєприпаси, димові заряди й інше обладнання та спорядження.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Цього року уряд країни вже надав боєприпаси калібру 155 мм, бронемашини M577 та M113, системи боротьби з безпілотниками, обладнання та комплекти теплого одягу, боєприпаси до протитанкового гранатомета Carl Gustaf, дистанційні системи детонації RISE-1, генератори, легкий штурмовик L-39ZA Albatros у розібраному вигляді та інше військове забезпечення.

Advertisement

Латвія передає Україні 500 безпілотників у межах "Коаліції дронів"

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс 13 серпня повідомив про передачу Україні нового пакета безпілотників латвійського виробництва.

Більше по темі Швейцарія заморозила 1,3 млрд євро російського олігарха Загальна вартість активів, заморожених у Швейцарії внаслідок санкцій, станом на 13 серпня цього року становила 7,4 млрд євро.

У липні завдяки ініціативі голови міністерства закордонних справ Латвії Байби Браже, латвійський уряд передав Україні 100 FPV-дронів.

Новий пакет військової допомоги Україні, наданий 15 серпня, анонсували 10 серпня в Міністерстві оборони країни.

Advertisement

17 лютого в межах Контактної групи з питань оборони України офіційно запрацювала "Коаліція дронів".