15 серпня до України прибули відправлений Литвою новий пакет військової допомоги, повідомили в пресслужбі Міноборони Литви.
Новий черговий пакет військової допомоги від Литви − подробиці
У серпні до України відправлять 14 бронетранспортерів М113, комплекси ППО малої дальності з ракетами, системи боротьби з безпілотниками, індивідуальні антидронові глушники, всюдиходи із запчастинами, гвинтівки, боєприпаси, димові заряди й інше обладнання та спорядження.
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Цього року уряд країни вже надав боєприпаси калібру 155 мм, бронемашини M577 та M113, системи боротьби з безпілотниками, обладнання та комплекти теплого одягу, боєприпаси до протитанкового гранатомета Carl Gustaf, дистанційні системи детонації RISE-1, генератори, легкий штурмовик L-39ZA Albatros у розібраному вигляді та інше військове забезпечення.
Латвія передає Україні 500 безпілотників у межах "Коаліції дронів"
Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс 13 серпня повідомив про передачу Україні нового пакета безпілотників латвійського виробництва.
Швейцарія заморозила 1,3 млрд євро російського олігарха
У липні завдяки ініціативі голови міністерства закордонних справ Латвії Байби Браже, латвійський уряд передав Україні 100 FPV-дронів.
Новий пакет військової допомоги Україні, наданий 15 серпня, анонсували 10 серпня в Міністерстві оборони країни.
17 лютого в межах Контактної групи з питань оборони України офіційно запрацювала "Коаліція дронів".