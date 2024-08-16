14 серпня Федеральна рада Швейцарії запровадила санкції проти 27 білорусів-пропагандистів і бізнесменів режиму, а також причетних до репресій проти демократичних активістів, пише "Європейська правда".

Хто з білорусів потрапив під нові санкції Швейцарії

Під санкції потрапили такі білоруси:

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працівники і керівники колоній, де утримувались білоруські активісти та учасники протестів;

судді, які ухвалювали рішення щодо них;

топпосадовець МВС Білорусі Андрей Ананенко та два його заступники;

гендиректорка БЕЛТА Ірина Акулович;

головред "Беларусь сегодня" Дмитро Жук;

кореспондент ОНТ Алексєй Кряквін;

бізнесмен Віктор Шевцов, близький до Лукашенка.

Санкції передбачають блокування активів, заборону оформлення кредитів і великих вкладів у Швейцарії, туристичні поїздки, авіаперельоти тощо.

Швейцарія розслідує понад 50 справ щодо порушень санкцій проти РФ

Країна запровадила санкції ще на початку повномасштабної війни, аналогічно обмеженням інших західних країн, ухваливши нові заходи на початку цього місяця, а Державний секретаріат з економічних питань (SECO) повідомив, що ефективне впровадження санкцій є пріоритетом уряду.

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Водночас SECO не уточнила, які саме сектори та компанії є предметом розслідування.

Нові санкції спрямовані проти пропагандистів, представників ЗС РФ, осіб, відповідальних за депортацію українських дітей, та співробітників ФСБ РФ.

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