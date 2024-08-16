Росія отримала запит від делегації ООН щодо відвідування трьох регіонів РФ, пише російська служба BBC.

ООН попросила РФ забезпечити доступ до низки прикордонних районів Росії

Запит надіслали ще в середу, 14 серпня.

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Представник Росії при ООН у Женеві Геннадій Гатілов повідомив, що Росія отримала запит від делегації ООН щодо відвідування трьох регіонів.

За його словами, запит передали до Міністерства закордонних справ Росії для подальшого розгляду.

Атака на Курську область − що відомо

Наступ ЗСУ в Курській області триває з 6 серпня.  Москва оголосила в Курській, Бєлгородській та Брянській областях "контртерористичну операцію", а не воєнний стан, для применшення масштабів уторгнення в Курську область, а також запобігання паніці або негативній реакції всередині країни.

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Український наступ, за даними АFP, був направлений на стратегічно важливий об'єкт у Суджі.

Росіяни проводять зйомку роликів про нібито ситуацію в Курській області із переодягненими в форму ЗСУ людьми. Для створення таких матеріалів залучаються різні структури, зокрема театральна студія "Крилья", яка фінансується Міністерством оборони РФ.

Наступ України в Курській області РФ може стати переломним моментом війни
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Наступ у Курській області, який зараз проводять Збройні сили України, може мати вирішальний вплив на перебіг російсько-української війни та визначити її підсумки.

Бєлгородська область Росії, на територію якої також наступають ЗСУ, відтепер живе у режимі надзвичайної ситуації федерального рівня.

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Спецпризначенці Служби безпеки України захопили 102 військових РФ у Курській області, що є наймасовішим взяттям ворога в полон за один раз, повідомляли джерела Kyiv Post в СБУ, які надали фото і відео спецоперації.

Згідно з даними Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, українські Збройні сили контролюють вже 82 населені пункти, 1150 км² і 35 км углиб території Росії.

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