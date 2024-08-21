Російські війська зазнають величезних втрат на Покровському напрямку (Донецька область), як повідомляє партизанський рух "Атеш" у Telegram.

"Агент АТЕШ із 15-ї окремої мотострілецької бригади Росії повідомив, що росіяни виділили великі сили для штурмів", - йдеться у звіті.

"Бажання росіян швидко захопити Покровськ обертається для них величезними проблемами", - наголошують партизани.

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За даними "АТЕШ", 15-та бригада зазнає великих втрат: особовий склад та техніка залучені в масовому порядку, але коли техніка виходить з ладу, солдати втрачають координацію, що призводить до хаосу та збільшення втрат.

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"Матері та дружини військовослужбовців пишуть листи президенту Росії з проханням розібратися в ситуації, але їм лише радять звертатися до інших інстанцій", - додають партизани.

Більше по темі ЗСУ вдарили по ЗРК С-300 у Ростовській області У Генштабі України впевнено повідомляють про влучання в цілі, масштаб ураження ще уточнюється.

Наступ на Покровському напрямку - останні події

Російські війська прискорили наступ на Покровськ після вторгнення Збройних сил України до Курської області. Війська РФ підійшли майже впритул до міста, за 10-15 км від околиць якого йдуть бої.

Росіяни були змушені через прорив свого кордону перекинути сили з окупованих територій України, однак, як пише The Economist, Росія намагається зберегти сильний тиск на українські позиції на цій ділянці фронту.

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Російське опозиційне видання "Агенство" вказує, що за тиждень війська РФ нібито захопили в Україні максимальну територію з кінця травня, і більшу частину саме в районі Покровська.

Евакуація з Покровська віднедавна відбувається в посиленому порядку, а з 20 серпня для родин із дітьми вона є примусовою. У місті досі залишаються близько 59 тисяч жителів, повідомляє РБК-Україна.

У жителів Покровська є тиждень-два на евакуацію, як прогнозує начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк. Він додав, що цивільним потрібно виїжджати, поки це можливо ще зробити у спокійному режимі.