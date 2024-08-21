"Джерела Reuters повідомили, що завдяки передвиборчим зусиллям віцепрезидентки США Камали Гарріс було зібрано близько 500 млн дол. відтоді, як вона стала кандидатом у президенти від Демократичної партії", – цитує повідомлення Reuters Укрінформ.

Це безпрецедентний здобуток, що відображає ентузіазм донорів щодо участі у виборах 5 листопада.

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Чотири джерела, знайомі зі збором коштів, повідомили Reuters, що ця сума була зарахована у передвиборчий фонд Гарріс протягом чотирьох тижнів після того, як 21 липня вона заявила, що братиме участь у виборах.

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Кошти передвиборчого фонду кандидата використовуються на рекламу та агітацію, які сприяють ширшому залученню людей на виборчі дільниці й рішенню виборців, які не визначилися, проголосувати на користь певного кандидата.

Скільки грошей зібрала Гарріс за перший тиждень

Вже за перший тиждень своєї передвиборчої кампанії Гарріс зібрала 200 млн дол., і швидко здобула підтримку членів своєї партії, які охоче призначили її кандидатом на посаду президента США від Демократичної партії.

Більше по темі США звинуватили Іран у кібератаках на штаби кандидатів у президенти Метою атак було сіяння розбрату та вплив на результати виборів.

За липень команда Гарріс зібрала 310 млн дол., а загальна сума коштів, зібраних нею та Джо Байденом до його виходу з перегонів, перевищила мільярд доларів, що, за даними її виборого штабу, є рекордним досягненням за всю історію виборів у США.

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У кандидата від республіканців Дональда Трампа заявили, що у липні він зібрав 138,7 млн дол., а загальний його виборчий фонд складає наразі 327 млн дол.

Президентські вибори у США 2024 − що відомо

Камала Гарріс заручилася достатньою підтримкою серед однопартійців і фактично достроково забезпечила собі участь у президентських виборах.

Це стало відомо за підсумками другого дня електронного голосування демократів. Початково від партії мав балотуватися чинний президент США Джо Байден, але він вирішив знятися із передвиборчих перегонів і закликав підтримати кандидатуру Гарріс.

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Трамп заявив, що погодився на дебати з Гарріс. Вони мали відбутися 4 вересня, а модерацією мав займатись телеканал Fox News.

Однак згодом Гарріс відмовилася від дебатів на умовах Трампа. У її штабі закликали Трампа дотриматись попередніх домовленостей і прийти на дебати 10 вересня на ABC News.

16 серпня Гарріс погодилася на участь у двох дебатах із експрезидентом США.

Вибори президента США відбудуться 5 листопада.