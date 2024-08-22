Нафта від Росії становила рекордні 44% від загального імпорту Індії в липні, повідомили в Reuters.

Хто став найбільшим імпортером російської нафти в липні

Обсяг імпорту цієї нафти до Індії збільшившись до рекордних 2,07 млн бареля на добу, що на 4,2% більше, ніж було у червні.

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За даними китайської митниці, це перевищило липневий обсяг імпорту нафти Китаю із Росії, який становив 1,76 млн бареля на добу.

"Потреба Індії в російській нафті зростатиме, якщо не буде подальшого посилення санкцій", – заявили в індійській нафтопереробній компанії.

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Минулого місяця Ірак залишався другим за величиною постачальником нафти в Індію, після якого посідали місця Саудівська Аравія та ОАЕ.

Індія закликала своїх громадян виїхати з низки областей Росії – що відомо

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