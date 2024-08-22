Нідерланди наразі перебувають у кризовій ситуації щодо притулку для біженців, серед яких і українці, після закриття пункту Утрехті, повідомили в De Telegraaf.

Кризова ситуація щодо надання притулку біженцям у Нідерландах – подробиці

Наразі Утрехт більше не може впоратися з припливом українців через відсутність місць.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

"Якщо коротко, то в Нідерландах спостерігається криза щодо надання притулку", – пояснила Фабер.

Міністр наразі не має правових підстав оголошувати кризову ситуацію, оскільки для цього треба вжити певних юридичних кроків.

Advertisement

За даними De Telegraaf міністерство, ймовірно, готується до ухвалення закону про тимчасову кризу з наданням притулку, але це може суперечити правилам ЄС й спричинити заходи з боку Єврокомісії.

Знову відкрити центральний пункт для українських біженців в місті Утрехт планують лише після того, як у країни з'явиться більше місць для довгострокового розміщення людей.

Більше по темі В Угорщині українські біженці можуть опинитися на вулиці - яка причина В Угорщині набув чинності новий закон, який може виштовхнути тисячі українських біженців на вулиці або змусить їх повернутися в Україну.

Латвія та Німеччина закупили безпілотники для України

Під час саміту НАТО Латвія та Німеччина домовилися про спільну закупівлю безпілотників для підтримки та забезпечення потреб України.

Латвія і Німеччина домовилися про поглиблення співпраці в межах коаліції безпілотників для забезпечення замовлень безпілотників на підтримку України.

Advertisement

Цього можна досягти, запропонувавши іншим учасникам "Коаліції дронів" укласти договори з виробниками безпілотників у Латвії та Німеччині.

Крім Латвії, Великої Британії та України до Коаліції приєднались Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія та Нідерланди. Велика Британія та Латвія очолили коаліцію з надання Україні безпілотників.