22 серпня під час національного з'їзду Демократичної партії в Чикаго віцепрезидентка США Камала Гарріс підтвердила свій намір балотуватися на пост президента Штатів, пише CNN.

Камала Гарріс прийняла номінацію в президенти США від Демократичної партії

"Від імені народу, від імені кожного американця, незалежно від партії, раси, статі або мови, якою говорить ваша бабуся. Від імені моєї матері і всіх, хто коли-небудь вирушав у свій власний малоймовірний шлях. Від імені американців, подібних до тих, з ким я виросла – людей, які наполегливо працюють, женуться за своєю мрією і піклуються одне про одного. Від імені всіх, чия історія може бути написана тільки в найбільшій країні на Землі", – заявила Гарріс.

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Вона додала, що приймає кандидатуру на пост президента Сполучених Штатів Америки.

Віцепрезидентка зауважила, що за п’ять днів до повномасштабного російського вторгнення в Україну вона зустрічалася з Президентом України Володимиром Зеленським і попередила його про плани країни-агресора.

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"Я допомогла мобілізувати світову відповідь – понад 50 країн – для захисту від агресії Путіна", – сказала Гарріс і додала: "І, як президент, я буду твердо підтримувати Україну і наших союзників по НАТО".

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У CNN зазначили, що Гарріс стала першою темношкірою жінкою та першою американкою азійського походження, яка очолила список кандидатів від великої партії для балотування в президенти Сполучених Штатів.

Хто така кандидатка в президенти США Камала Гарріс

У 2020 році чинний президент США Джо Байден обрав її своєю кандидаткою на посаду віцепрезидента.У листопаді Байден і Гарріс перемогли на виборах. Гарріс стала першою в історії США жінкою-віцепрезиденткою США, а також першою людиною афроамериканського й азійсько-американського походження на цій посаді.

У 2024 році Гарріс заручилася достатньою підтримкою серед однопартійців і фактично достроково забезпечила собі участь у президентських виборах.

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Початково від партії мав балотуватися Байден, але він вирішив знятися з передвиборчих перегонів і закликав підтримати кандидатуру Гарріс.

Трамп заявив, що погодився на дебати з Гарріс після провальних теледебатів із Байденом. Дебати з Гарріс мали відбутися 4 вересня, а модерацією мав займатись телеканал Fox News. Однак згодом віцепрезидентка відмовилася від дебатів на умовах Трампа. У її штабі закликали Трампа дотриматись попередніх домовленостей і прийти на дебати 10 вересня на ABC News.

16 серпня Гарріс погодилася на участь у двох дебатах з експрезидентом США.

Вибори президента США відбудуться 5 листопада.