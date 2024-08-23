Італія співпрацюватиме з органами державної влади України та міжнародними організаціями задля повернення українських дітей, повідомили в посольстві Італії в Україні.

Італія співпрацюватиме з Україною для повернення українських дітей

Співрозмовники обговорили ситуацію з військовополоненими та незаконно затриманими цивільними особами і наголосили на важливості проведення обмінів полоненими у прозорий спосіб відповідно до норм міжнародного права.

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Наступний етап розмови присвятили поверненню українських неповнолітніх, незаконно вивезених до РФ.

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"З огляду на сподівання стосовно скоординованих дій на міжнародному рівні для забезпечення їхнього безпечного та швидкого повернення до своїх родин посол Формоза запевнив у повній готовності Італії до співпраці з органами державної влади України та відповідними міжнародними організаціями", – наголосили в посольстві.

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Українських дітей повертають із окупації – що відомо

13 серпня В Україну повернули 6 українських дітей із Запорізької та Херсонської областей.

Їх змушували відвідувати російську школу та відзначати російські свята, тиснули, аби громадяни України отримали документи російського зразка, а до родин у помешкання вривалися озброєні росіяни, які здійснювали безпідставні обшуки.

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3 серпня з тимчасово окупованої території Херсонської області повернули ще 5 дівчат та трьох хлопців. Для одного з повернутих підлітків це була друга спроба виїхати з окупації. На кордоні хлопця затримала російська поліція і погрожувала відправити до тюрми.

Про репресії росіян щодо інших дітей дізнавайтеся в матеріалі Kyiv Post тут.