Пасажирський літак компанії Finnair, який летів із Гельсінкі до фінського міста Йоенсуу, не зміг здійснити посадку через перешкоди GPS-сигналу., пише Yle.

Літак Finnair не зміг приземлитися поблизу кордону Росії через GPS-перешкоди

Літак певний час кружляв над містом Йоенсуу, після чого повернувся до аеропорту Гельсінкі-Вантаа. Через перешкоди також скасовано ранковий зворотний рейс із Йоенсуу в Гельсінкі.

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На борту літака перебував 21 пасажир, але всіх згодом перенаправили на інший рейс.

Наразі джерело перешкод встановити не вдалося, втім Агентство транспорту та зв'язку Traficom у травні заявило, що за GPS-перешкодами у Фінляндії стоїть Росія.

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Збої в роботі GPS Фінляндії через перешкоди з боку Росії посилилися

Після початку повномасштабного нападу на Україну РФ використовує перешкоди для GPS як засіб гібридного втручання. 

Перешкоди GPS не вплинули на безпеку цивільної авіації у Фінляндії, яка, за словами міністерки закордонних справ Фінляндії Еліни Валтонен, "добре готова" впоратися з ними. Однак 6 травня Finnair скасувала деякі рейси до Естонії через збої GPS.

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Глушіння сигналів GPS над Балтійським морем «найімовірніше» є побічним ефектом боротьби Росії з безпілотниками. Про це 3 травня повідомило фінське Агентство транспорту та зв'язку Traficom у пресрелізі

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