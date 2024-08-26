Під час масованої комбінованої атаки на Україну один із російських БпЛА залетів у повітряний простір Польщі з Львівської області, повідомив Укрінформ, цитуючи Операційного командувача ЗС Польщі Мацея Кліша.

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"Ймовірно, маємо справу з об'єктом, який залетів на територію Польщі. Об'єкт був підтверджений радарами принаймні трьох радіолокаційних станцій", – зазначив Кліш.

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Він додав, що зараз тривають пошуки цього об'єкта.

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Він перетнув польський кордон о 07:43 за київським часом у районі Червонограда Львівської області.

"Об'єкт зник приблизно через 25 км на території Польщі. У звʼязку з погодними умовами я не зміг дати команду на його збиття через неможливість дотримання процедур, тобто так званого візуального підтвердження знищення обʼєкта. Далі об’єкт зник з радарів. Його не було візуально підтверджено союзницькою і польською авіацією, а також гелікоптерами", – пояснив Кліш.

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Росія зранку розпочала масовану комбіновану атаку території України балістичними ракетами та десятками "Шахедів", під ударами опинилися Київ і низка регіонів країни

Він додав, що об'єкт, імовірно, все ще перебуває на території Польщі, хоча не виключено, що він міг її залишити.

Кліш розпорядився розпочати пошукову операцію у гміні Тишівці, що за 25 км на південь від міста Грубешів Люблінського воєводства.

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За його словами, йдеться, ймовірно, про безпілотник.

"Судячи з характеристик, об'єкт не є ані гіперзвуковою, ані балістичною чи керованою ракетою. Ймовірно, це об'єкт типу безпілотного літального апарата, який на даний момент, відповідно до польських процедур, ми називаємо невпізнаним повітряним об’єктом", – зауважив Кліш.

Польща піднімала власну авіацію через масований удар Росії по Україні

У південно-східній частині Польщі вранці 26 серпня підняли польську та союзну авіацію через ракетну загрозу на заході Україні.

Востаннє РФ застосовувала свою далекобійну авіацію для обстрілу України 8 липня, коли завдала масованого ракетного удару по Києву, де під вогнем, зокрема, опинилася дитяча лікарня "Охматдит". 

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Усі процедури задля убезпечення повітряного простору країни вже запустили.

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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