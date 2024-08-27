У ніч проти 27 серпня Росія вдарила по готелю в Кривому Розі, повідомив Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Телеграм.

Удар по готелю в Кривому Розі 27 серпня

За його словами, поранень дістали п’ятеро осіб, і двоє з них наразі перебувають у лікарні. На місці удару вже працюють усі рятувальні, медичні та комунальні служби.

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Рятувальникам вдалося дістати з-під завалів 43-річну жінку близько 5-ї ранку, її стан важкий.

У ході рятувальної операції врятували п’ять осіб, надали психологічну допомогу 11 людям, з них двом дітям.

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Надійшли повідомлення про пошкодження чотирьох багатоповерхівок, шести магазинів і восьми авто.

"Поруч створено штаб допомоги, там видають будівельні матеріали та приймають заяви на матеріальну допомогу від міста, а також приймають заяви у Металургійному виконкомі... Усю ніч працювала аварійна бригада тролейбусного депо, і на ранок рух тролейбусів відновлено", – додав Вілкул.