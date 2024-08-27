У ніч проти 27 серпня Росія вдарила по готелю в Кривому Розі, повідомив Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Телеграм.
Удар по готелю в Кривому Розі 27 серпня
За його словами, поранень дістали п’ятеро осіб, і двоє з них наразі перебувають у лікарні. На місці удару вже працюють усі рятувальні, медичні та комунальні служби.
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Рятувальникам вдалося дістати з-під завалів 43-річну жінку близько 5-ї ранку, її стан важкий.
У ході рятувальної операції врятували п’ять осіб, надали психологічну допомогу 11 людям, з них двом дітям.
Надійшли повідомлення про пошкодження чотирьох багатоповерхівок, шести магазинів і восьми авто.
"Поруч створено штаб допомоги, там видають будівельні матеріали та приймають заяви на матеріальну допомогу від міста, а також приймають заяви у Металургійному виконкомі... Усю ніч працювала аварійна бригада тролейбусного депо, і на ранок рух тролейбусів відновлено", – додав Вілкул.
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Удар по готелю у Краматорську: постраждали журналісти Reuters
Кількість постраждалих внаслідок удару по готелю в Краматорську 25 серпня зросла до шести. Один із них – у тяжкому стані.
До цього керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомляв про чотирьох потерпілих.
Усі вони – журналісти агенції Reuters, громадяни України, США, Латвії та Німеччини. Також під завалами міг залишатися журналіст із Великої Британії.
Раніше у Reuters підтвердили, що через російську атаку постраждали їхні журналісти. У готелі, куди поцілили росіяни, жили шість журналістів Reuters, які висвітлювали війну в Україні.